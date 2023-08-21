21 августа 2023

По Перми проехала автоколонна в поддержку ЧВК «Вагнер». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, чвк вагнер, ветеран боевых действий
ЧВК «Вагнер» приурочила автопробег ко Дню флага России Фото:

В Перми 22 августа прошел автопробег, а также митинг представителей ЧВК «Вагнер», приуроченный ко Дню Государственного флага России. Мероприятие, согласованное с городскими властями, собрало порядка 100 человек, передает корреспондент URA.RU. Колонна автомобилей проследовала от ТРЦ «Планета» до монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу.

«Пермяки поддержали автопробег ЧВК „Вагнер“. В колонне проехало не менее десяти автомобилей. Участники автопробега собрались у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, где провели митинг и возложили цветы», — передает корреспондент агентства.

Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Колонна автомобилей проехала по центральным улицам Перми
Фото:
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Пермяки вместе с ЧВК «Вагнер» приняли участие в праздновании Дня флага России
Фото:
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Участие в митинге приняли и ветераны боевых действий
Фото:

Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Пермяки с флагами ЧВК «Вагнер»
Фото:
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
Горожане возложили цветы к монументу Уральскому добровольческому танковому корпусу. На мероприятии можно было увидеть копию знамени Победы и флаг танковых войск
Фото:
Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь
За порядком во время мероприятия следили сотрудники полиции
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В Перми 22 августа прошел автопробег, а также митинг представителей ЧВК «Вагнер», приуроченный ко Дню Государственного флага России. Мероприятие, согласованное с городскими властями, собрало порядка 100 человек, передает корреспондент URA.RU. Колонна автомобилей проследовала от ТРЦ «Планета» до монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу. «Пермяки поддержали автопробег ЧВК „Вагнер“. В колонне проехало не менее десяти автомобилей. Участники автопробега собрались у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, где провели митинг и возложили цветы», — передает корреспондент агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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