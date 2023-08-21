ЧВК «Вагнер» приурочила автопробег ко Дню флага России
В Перми 22 августа прошел автопробег, а также митинг представителей ЧВК «Вагнер», приуроченный ко Дню Государственного флага России. Мероприятие, согласованное с городскими властями, собрало порядка 100 человек, передает корреспондент URA.RU. Колонна автомобилей проследовала от ТРЦ «Планета» до монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу.
«Пермяки поддержали автопробег ЧВК „Вагнер“. В колонне проехало не менее десяти автомобилей. Участники автопробега собрались у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, где провели митинг и возложили цветы», — передает корреспондент агентства.
Колонна автомобилей проехала по центральным улицам Перми
Пермяки вместе с ЧВК «Вагнер» приняли участие в праздновании Дня флага России
Участие в митинге приняли и ветераны боевых действий
Пермяки с флагами ЧВК «Вагнер»
Горожане возложили цветы к монументу Уральскому добровольческому танковому корпусу. На мероприятии можно было увидеть копию знамени Победы и флаг танковых войск
За порядком во время мероприятия следили сотрудники полиции
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