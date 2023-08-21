ЧВК «Вагнер» приурочила автопробег ко Дню флага России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 22 августа прошел автопробег, а также митинг представителей ЧВК «Вагнер», приуроченный ко Дню Государственного флага России. Мероприятие, согласованное с городскими властями, собрало порядка 100 человек, передает корреспондент URA.RU. Колонна автомобилей проследовала от ТРЦ «Планета» до монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу.

«Пермяки поддержали автопробег ЧВК „Вагнер“. В колонне проехало не менее десяти автомобилей. Участники автопробега собрались у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, где провели митинг и возложили цветы», — передает корреспондент агентства.

Колонна автомобилей проехала по центральным улицам Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки вместе с ЧВК «Вагнер» приняли участие в праздновании Дня флага России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участие в митинге приняли и ветераны боевых действий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермяки с флагами ЧВК «Вагнер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Горожане возложили цветы к монументу Уральскому добровольческому танковому корпусу. На мероприятии можно было увидеть копию знамени Победы и флаг танковых войск Фото: Сергей Русанов © URA.RU