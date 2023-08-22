Экс-разведчик Риттер: ВСУ используют в контрнаступлении только элитные резервы 23 августа 2023 в 00:25 Размер текста - 17 + Риттер предрек обрушение контрнаступления ВСУ, куда брошены элитные резервные части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На контрнаступление ВСУ направили только элитные резервные части. Об этом сказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Мы сейчас наблюдаем последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries . Экс-разведчик добавил, что в результате контрнаступления, целью которого являлось прорыв линии обороны российских войск, погибли свыше 45 тысяч украинских военных ВСУ. По его словам, сейчас на этом направлении осталось порядка 15 тысяч военных Украины из 82 десантно-штурмовой бригады. Он уверен, что после гибели последних элитных подразделений ВСУ линия фронта обрушится, «как старая дамба». Украинские военные начали контрнаступление с 4 июня, ознаменовавшееся провалом. В нем обвинили командиров ВСУ, которые не отдавали жесткие приказы. После этого Киев запретил журналистам посещать линию фронта, чтобы они не писали материалы про большие потери украинской армии. Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, после этого на Украине грядут кадровые перестановки в рядах военного командования. На контрнаступление ВСУ направили только элитные резервные части. Об этом сказал экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер. «Мы сейчас наблюдаем последние стадии украинского контрнаступления, которое не достигло ни одной цели. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker», — заявил Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries. Экс-разведчик добавил, что в результате контрнаступления, целью которого являлось прорыв линии обороны российских войск, погибли свыше 45 тысяч украинских военных ВСУ. По его словам, сейчас на этом направлении осталось порядка 15 тысяч военных Украины из 82 десантно-штурмовой бригады. Он уверен, что после гибели последних элитных подразделений ВСУ линия фронта обрушится, «как старая дамба». Украинские военные начали контрнаступление с 4 июня, ознаменовавшееся провалом. В нем обвинили командиров ВСУ, которые не отдавали жесткие приказы. После этого Киев запретил журналистам посещать линию фронта, чтобы они не писали материалы про большие потери украинской армии. Как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, после этого на Украине грядут кадровые перестановки в рядах военного командования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям