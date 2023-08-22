На ремонт Кольцовского тракта потратят 384 млн рублей 23 августа 2023 в 11:46 Размер текста - 17 + Власти ищут подрядчика, который отремонтирует 6,5 км Кольцовского тракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Свердловской области объявили тендер на ремонт 6,5 километров Кольцовского тракта. Работы планируется начать 2 октября и закончить до 20 ноября. На эти цели потратят 384 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“ на участке км 4+800 — км 11+224. Начальная цена — 383,9 млн рублей», — говорится в описании закупки. Согласно техзаданию, победитель конкурса должен будет начать ремонт 2 октября и закончить не позже 20 ноября. Общая протяженность ремонтируемого участка — 6,5 км. Власти Свердловской области объявили тендер на ремонт 6,5 километров Кольцовского тракта. Работы планируется начать 2 октября и закончить до 20 ноября. На эти цели потратят 384 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“ на участке км 4+800 — км 11+224. Начальная цена — 383,9 млн рублей», — говорится в описании закупки. Согласно техзаданию, победитель конкурса должен будет начать ремонт 2 октября и закончить не позже 20 ноября. Общая протяженность ремонтируемого участка — 6,5 км. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям