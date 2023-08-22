22 августа 2023

На ремонт Кольцовского тракта потратят 384 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, россельбан, трасса, путешествие, кольцовский тракт, пыль на дороге, дорога
Власти ищут подрядчика, который отремонтирует 6,5 км Кольцовского тракта Фото:

Власти Свердловской области объявили тендер на ремонт 6,5 километров Кольцовского тракта. Работы планируется начать 2 октября и закончить до 20 ноября. На эти цели потратят 384 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

«Объект закупки — выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“ на участке км 4+800 — км 11+224. Начальная цена — 383,9 млн рублей», — говорится в описании закупки.

Согласно техзаданию, победитель конкурса должен будет начать ремонт 2 октября и закончить не позже 20 ноября. Общая протяженность ремонтируемого участка — 6,5 км.

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Власти Свердловской области объявили тендер на ремонт 6,5 километров Кольцовского тракта. Работы планируется начать 2 октября и закончить до 20 ноября. На эти цели потратят 384 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок. «Объект закупки — выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Екатеринбург — аэропорт „Кольцово“ на участке км 4+800 — км 11+224. Начальная цена — 383,9 млн рублей», — говорится в описании закупки. Согласно техзаданию, победитель конкурса должен будет начать ремонт 2 октября и закончить не позже 20 ноября. Общая протяженность ремонтируемого участка — 6,5 км.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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