Челябинцы могут сэкономить до 20 процентов при покупке жилья

В Челябинске вторичное жилье на первых и последних этажах стоит на 20 процентов дешевле, чем на средних. При покупке таких квартир на вторичном рынке челябинцы экономят до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».
«В Челябинске средняя стоимость квартиры на первом этаже на вторичном рынке — 3,2 млн рублей, на последнем она составляет 3,3 млн рублей. Приобрести квартиру на средних этажах на вторичном рынке можно уже за 4 млн рублей. Таким образом, на первом и последнем этажах квартира стоит на 20% и на 18% дешевле, чем на одном из средних. Разница в цене между первым и последним этажами составляет 3%», — сообщили в пресс-службе.
При этом аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, при покупке квартиры на первом и последнем этажах можно столкнуться с негативными факторами, связанными с изношенностью инфраструктуры: есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке.
Поэтому при покупке квартиры на первых и последних этажах следует проверять коммуникации дома, состояние подвальных помещений, наличие капитального ремонта и дополнительного технического этажа, который станет буфером. Также стоит узнать, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на данных этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со средними.
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