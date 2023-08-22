22 августа 2023

Челябинцы могут сэкономить до 20 процентов при покупке жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству. Челябинск, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, благоустройство, недвижимость, новостройки, жилье, квартиры
Цена квартиры на первом этаже на вторичном рынке — 3,2 млн рублей, на средних — 4 млн рублей Фото:

В Челябинске вторичное жилье на первых и последних этажах стоит на 20 процентов дешевле, чем на средних. При покупке таких квартир на вторичном рынке челябинцы экономят до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске средняя стоимость квартиры на первом этаже на вторичном рынке — 3,2 млн рублей, на последнем она составляет 3,3 млн рублей. Приобрести квартиру на средних этажах на вторичном рынке можно уже за 4 млн рублей. Таким образом, на первом и последнем этажах квартира стоит на 20% и на 18% дешевле, чем на одном из средних. Разница в цене между первым и последним этажами составляет 3%», — сообщили в пресс-службе.

При этом аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, при покупке квартиры на первом и последнем этажах можно столкнуться с негативными факторами, связанными с изношенностью инфраструктуры: есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке.

Поэтому при покупке квартиры на первых и последних этажах следует проверять коммуникации дома, состояние подвальных помещений, наличие капитального ремонта и дополнительного технического этажа, который станет буфером. Также стоит узнать, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на данных этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со средними.

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В Челябинске вторичное жилье на первых и последних этажах стоит на 20 процентов дешевле, чем на средних. При покупке таких квартир на вторичном рынке челябинцы экономят до 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске средняя стоимость квартиры на первом этаже на вторичном рынке — 3,2 млн рублей, на последнем она составляет 3,3 млн рублей. Приобрести квартиру на средних этажах на вторичном рынке можно уже за 4 млн рублей. Таким образом, на первом и последнем этажах квартира стоит на 20% и на 18% дешевле, чем на одном из средних. Разница в цене между первым и последним этажами составляет 3%», — сообщили в пресс-службе. При этом аналитики «Авито Недвижимость» отмечают, при покупке квартиры на первом и последнем этажах можно столкнуться с негативными факторами, связанными с изношенностью инфраструктуры: есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не все в порядке. Поэтому при покупке квартиры на первых и последних этажах следует проверять коммуникации дома, состояние подвальных помещений, наличие капитального ремонта и дополнительного технического этажа, который станет буфером. Также стоит узнать, на какой высоте располагается первый этаж — вровень с землей или на уровне второго. При определенном сочетании факторов квартиры на данных этажах становятся ничуть не худшим выбором по сравнению со средними.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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