Экономист назвал условие, при котором россияне смогут получить пенсию в 100 тысяч

Экономист Кульбака: большие пенсии в РФ возможны при изменении расходов страны
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Для увеличения пенсий Россия должна переделать систему социальных выплат, считает Николай Кульбака Фото:

Россияне смогут получать пенсии в размере 100 тысяч, если полностью изменить систему расходов страны. Такое заявление сделал экономист Николай Кульбака. Так эксперт прокомментировал результаты опроса от сервиса «Работа.ру», согласно которому граждане хотят получать пенсию в 69 тысяч рублей.

«Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет», — заявил Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru. По его словам, такая мера позволит гражданам получать пенсионные выплаты в 100 тысяч рублей.

Ранее «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опрос, согласно которому самые большие суммы назвали жители Краснодарского края, а именно 104 тысячи рублей. В Московской области граждане хотят получать пенсию в 84 тысячи рублей.

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Россияне смогут получать пенсии в размере 100 тысяч, если полностью изменить систему расходов страны. Такое заявление сделал экономист Николай Кульбака. Так эксперт прокомментировал результаты опроса от сервиса «Работа.ру», согласно которому граждане хотят получать пенсию в 69 тысяч рублей. «Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет», — заявил Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru. По его словам, такая мера позволит гражданам получать пенсионные выплаты в 100 тысяч рублей. Ранее «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опрос, согласно которому самые большие суммы назвали жители Краснодарского края, а именно 104 тысячи рублей. В Московской области граждане хотят получать пенсию в 84 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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