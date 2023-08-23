Экономист назвал условие, при котором россияне смогут получить пенсию в 100 тысяч

Россияне смогут получать пенсии в размере 100 тысяч, если полностью изменить систему расходов страны. Такое заявление сделал экономист Николай Кульбака. Так эксперт прокомментировал результаты опроса от сервиса «Работа.ру», согласно которому граждане хотят получать пенсию в 69 тысяч рублей.
«Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет», — заявил Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru. По его словам, такая мера позволит гражданам получать пенсионные выплаты в 100 тысяч рублей.
Ранее «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опрос, согласно которому самые большие суммы назвали жители Краснодарского края, а именно 104 тысячи рублей. В Московской области граждане хотят получать пенсию в 84 тысячи рублей.
Россияне смогут получать пенсии в размере 100 тысяч, если полностью изменить систему расходов страны. Такое заявление сделал экономист Николай Кульбака. Так эксперт прокомментировал результаты опроса от сервиса «Работа.ру», согласно которому граждане хотят получать пенсию в 69 тысяч рублей. «Надо резко сократить затраты на военно-промышленный комплекс, силовые органы, чиновничий аппарат и переделать всю систему пенсий, прежде всего сделать ее такой, чтобы люди могли сами зарабатывать на собственную пенсию, чего сейчас нет», — заявил Николай Кульбака в беседе с NEWS.ru. По его словам, такая мера позволит гражданам получать пенсионные выплаты в 100 тысяч рублей. Ранее «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опрос, согласно которому самые большие суммы назвали жители Краснодарского края, а именно 104 тысячи рублей. В Московской области граждане хотят получать пенсию в 84 тысячи рублей.