В Екатеринбурге загорелось здание НИИ метрологии. Фото

24 августа 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, добавил очевидец (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге произошел пожар в здании филиала Уральского научно-исследовательского института метрологии. На техническом этаже загорелись стройматериалы, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец. «Загорелись стройматериалы на 10 этаже, у них этот этаж используется, как технический. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Дым окутал все здание, подняться удалось лишь на четвертый этаж», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел в ночь на 24 августа на улице Красноармейская, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге произошел пожар в здании филиала Уральского научно-исследовательского института метрологии. На техническом этаже загорелись стройматериалы, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец. «Загорелись стройматериалы на 10 этаже, у них этот этаж используется, как технический. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Дым окутал все здание, подняться удалось лишь на четвертый этаж», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел в ночь на 24 августа на улице Красноармейская, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.