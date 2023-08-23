23 августа 2023

В Екатеринбурге загорелось здание НИИ метрологии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, добавил очевидец (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошел пожар в здании филиала Уральского научно-исследовательского института метрологии. На техническом этаже загорелись стройматериалы, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец.

«Загорелись стройматериалы на 10 этаже, у них этот этаж используется, как технический. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Дым окутал все здание, подняться удалось лишь на четвертый этаж», — рассказал собеседник агентства.

Пожар произошел в ночь на 24 августа на улице Красноармейская, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге произошел пожар в здании филиала Уральского научно-исследовательского института метрологии. На техническом этаже загорелись стройматериалы, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец. «Загорелись стройматериалы на 10 этаже, у них этот этаж используется, как технический. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Дым окутал все здание, подняться удалось лишь на четвертый этаж», — рассказал собеседник агентства. Пожар произошел в ночь на 24 августа на улице Красноармейская, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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