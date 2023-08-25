Путин присвоил пермскому технологу почетное звание

Почетное звание присвоено за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание оператору технологических установок ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» Юрию Зайцеву. Об этом говорится в указе президента.
«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание: „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. Зайцев Юрий Александрович, Пермский край», — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Награду глава региона получил за большой вклад в социально-экономическое развитие.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.