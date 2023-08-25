25 августа 2023

Путин присвоил пермскому технологу почетное звание

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Вручение государственных наград жителям Уральского Федерального Округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург , орден, награды, медали
Почетное звание присвоено за заслуги в области нефтяной и газовой промышленности Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание оператору технологических установок ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» Юрию Зайцеву. Об этом говорится в указе президента.

«За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание: „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. Зайцев Юрий Александрович, Пермский край», — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Награду глава региона получил за большой вклад в социально-экономическое развитие.

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание оператору технологических установок ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез» Юрию Зайцеву. Об этом говорится в указе президента. «За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание: „Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ“. Зайцев Юрий Александрович, Пермский край», — говорится в документе. Ранее Владимир Путин наградил орденом Дружбы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Награду глава региона получил за большой вклад в социально-экономическое развитие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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