На Украине нашли еще одну причину неудачного контрнаступления

Forbes: российские планирующие бомбы стали главным страхом ВСУ

28 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Российские планирующие бомбы являются самым большим страхом ВСУ, заявил украинский солдат Александр Солонько Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские планирующие бомбы препятствуют украинскому контрнаступлению. Об этом сообщил американский журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что планирующие боеприпасы стали самым большим страхом ВСУ. «Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в материале. По словам авторов статьи, бойцы ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль. По данным агентства, у России преимущество в том, что у планирующих бомб FAB, изготовленных вручную, низкая цена. Украинский солдат Александр Солонько назвал российские боеприпасы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ. По его словам, они обладают большой мощностью. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России есть примерные координаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он отметил, что современные планирующие бомбы ВКС России считаются угрозой для бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные размещают ПВО рядом с жилыми домами, так как у Киева недостаточно этого вида вооружения, передает RT.

Российские планирующие бомбы препятствуют украинскому контрнаступлению. Об этом сообщил американский журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что планирующие боеприпасы стали самым большим страхом ВСУ. «Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в материале. По словам авторов статьи, бойцы ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль. По данным агентства, у России преимущество в том, что у планирующих бомб FAB, изготовленных вручную, низкая цена. Украинский солдат Александр Солонько назвал российские боеприпасы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ. По его словам, они обладают большой мощностью. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России есть примерные координаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он отметил, что современные планирующие бомбы ВКС России считаются угрозой для бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные размещают ПВО рядом с жилыми домами, так как у Киева недостаточно этого вида вооружения, передает RT.