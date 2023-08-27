27 августа 2023

На Украине нашли еще одну причину неудачного контрнаступления

Forbes: российские планирующие бомбы стали главным страхом ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, боеприпас, бомба, stock, авиационная, фаб
Российские планирующие бомбы являются самым большим страхом ВСУ, заявил украинский солдат Александр Солонько Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские планирующие бомбы препятствуют украинскому контрнаступлению. Об этом сообщил американский журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что планирующие боеприпасы стали самым большим страхом ВСУ.

«Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в материале. По словам авторов статьи, бойцы ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль.

По данным агентства, у России преимущество в том, что у планирующих бомб FAB, изготовленных вручную, низкая цена. Украинский солдат Александр Солонько назвал российские боеприпасы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ. По его словам, они обладают большой мощностью.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России есть примерные координаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он отметил, что современные планирующие бомбы ВКС России считаются угрозой для бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные размещают ПВО рядом с жилыми домами, так как у Киева недостаточно этого вида вооружения, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские планирующие бомбы препятствуют украинскому контрнаступлению. Об этом сообщил американский журнал Forbes. Авторы статьи отметили, что планирующие боеприпасы стали самым большим страхом ВСУ. «Растущая опасность, исходящая от российских планирующих бомб, помогает объяснить, почему контрнаступление Украины в 2023 году, по мнению некоторых наблюдателей, продвигается медленно», — говорится в материале. По словам авторов статьи, бойцы ВСУ продвинулись за все время наступательных действий менее чем на десять миль. По данным агентства, у России преимущество в том, что у планирующих бомб FAB, изготовленных вручную, низкая цена. Украинский солдат Александр Солонько назвал российские боеприпасы КАБ-500 самым большим страхом ВСУ. По его словам, они обладают большой мощностью. Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у России есть примерные координаты системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Он отметил, что современные планирующие бомбы ВКС России считаются угрозой для бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные размещают ПВО рядом с жилыми домами, так как у Киева недостаточно этого вида вооружения, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...