ISW: ВСУ подошли к сложнейшему участку обороны России 27 августа 2023 в 09:07 Размер текста - 17 + У ВСУ мало шансов пройти оборонительные линии ВС РФ, пишет ISW Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские силы подходят к самому сложному участку обороны России. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны (ISW). «ВСУ продвигаются через то, что может быть самой сложной серией подготовленных оборонительных линий ВС РФ», — говорится в материале. Автор подчеркнул, что ряд российских позиций, которые сейчас находятся перед украинскими войсками, состоит из непрерывного комплекса противотанковых рвов, препятствий «зубы дракона» и дополнительных заминированных участков. Ранее эксперты отмечали, что Россия может бесконечно удерживать оборону против ВСУ благодаря своим большим ресурсам. Битва за Бахмут позволила российской армии создать оборонительную «линию Суровикина» из мин и траншей, что стало настоящей проблемой для украинского контрнаступления. Украинские силы подходят к самому сложному участку обороны России. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны (ISW). «ВСУ продвигаются через то, что может быть самой сложной серией подготовленных оборонительных линий ВС РФ», — говорится в материале. Автор подчеркнул, что ряд российских позиций, которые сейчас находятся перед украинскими войсками, состоит из непрерывного комплекса противотанковых рвов, препятствий «зубы дракона» и дополнительных заминированных участков. Ранее эксперты отмечали, что Россия может бесконечно удерживать оборону против ВСУ благодаря своим большим ресурсам. Битва за Бахмут позволила российской армии создать оборонительную «линию Суровикина» из мин и траншей, что стало настоящей проблемой для украинского контрнаступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям