26 августа 2023

ISW: ВСУ подошли к сложнейшему участку обороны России

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
У ВСУ мало шансов пройти оборонительные линии ВС РФ, пишет ISW Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы подходят к самому сложному участку обороны России. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны (ISW).

«ВСУ продвигаются через то, что может быть самой сложной серией подготовленных оборонительных линий ВС РФ», — говорится в материале. Автор подчеркнул, что ряд российских позиций, которые сейчас находятся перед украинскими войсками, состоит из непрерывного комплекса противотанковых рвов, препятствий «зубы дракона» и дополнительных заминированных участков.

Ранее эксперты отмечали, что Россия может бесконечно удерживать оборону против ВСУ благодаря своим большим ресурсам. Битва за Бахмут позволила российской армии создать оборонительную «линию Суровикина» из мин и траншей, что стало настоящей проблемой для украинского контрнаступления.

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Украинские силы подходят к самому сложному участку обороны России. Об этом сообщает американский аналитический центр по изучению войны (ISW). «ВСУ продвигаются через то, что может быть самой сложной серией подготовленных оборонительных линий ВС РФ», — говорится в материале. Автор подчеркнул, что ряд российских позиций, которые сейчас находятся перед украинскими войсками, состоит из непрерывного комплекса противотанковых рвов, препятствий «зубы дракона» и дополнительных заминированных участков. Ранее эксперты отмечали, что Россия может бесконечно удерживать оборону против ВСУ благодаря своим большим ресурсам. Битва за Бахмут позволила российской армии создать оборонительную «линию Суровикина» из мин и траншей, что стало настоящей проблемой для украинского контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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