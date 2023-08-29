Студенты пермского вуза научатся готовить лакомства для коров

Пермский ГАТУ запускает курсы обучения способу заготовки кормов «сенаж в линию»

Технология предполагает заготовку кормов с повышенным содержанием питательных веществ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени Д. Н. Прянишникова официально включил в учебную программу курсы по инновационной заготовке качественных кормов для крупного рогатого скота. Речь о технологии кормозаготовки «сенаж в линию», применяемой Краснокамским ремонтно-механическим заводом (КРМЗ). Уроки предназначены для будущих агрономов, агроинженеров и зоотехников.

«Студенты будут изучать правила заготовки кормов в упаковке и их применение в деятельности мясного и молочного хозяйства. Также они изучат технические характеристики оборудования, используемого в кормозаготовке. В программе для агрономов внимание уделят выбору кормовых культур и построению „кормосырьевого конвейера“. Программа для зоотехников предполагает изучение влияния кормов в упаковке на здоровье и продуктивность животных. Агроинженеров научат организации работы оборудования, а также навыкам внедрения наукоемких технологий», — сообщила пресс-служба КРМЗ.

Разработка новых учебных курсов начнется в сентябре специалистами Центра содействия развитию мясного и молочного животноводства. Это научно-экспертное объединение Пермского края, которое является партнером КРМЗ. Эксперты центра уже помогли сотням сельхозпредприятий России повысить качество заготовленных кормов, организовав технологическое сопровождение перехода на сенаж в пленке. Технология завода предполагает использование скоростного упаковщика SPEEDWAY 120. Он оборачивает рулоны с сеном агрострейчем в несколько слоев, после чего укладывает их в линию.