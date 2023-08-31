Суд продлил арест пермскому подростку, которого обвинили в поджоге подруги

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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., арест, педофилия, наручники, задержание, криминал
На заседание суда школьника привели в наручниках три полицейских Фото:

Подростку, которого обвиняют в поджоге 16-летней школьницы из поселка Октябрьского (Пермский край), продлили арест. Слушание прошло 31 августа в Мотовилихинском районном суде, пишет «КП-Пермь».

«В суде рассматривали вопрос о продлении меры пресечения 17-летнему подростку, которого обвиняют в жестоком убийстве своей подруги <…>. Подростку продлили арест», — передает издание.

Сейчас обвиняемый находится в пермском СИЗО №5. О новых подозреваемых в деле о сожжении пермской школьницы на данный момент ничего не известно, хотя ранее задержанный называл много имен и фамилий. По версии прикамских журналистов, подросток после общения с адвокатом воспользовался правом не свидетельствовать против себя и своих близких.

Следователи установили, что преступление произошло в поселке Октябрьском 8 июля. Тело обоженной девочки обнаружил возле железнодорожных путей машинист поезда. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого. Подростка в тот же день задержали, его обвинили в покушении на убийство и заключили под стражу. По словам отца девочки, к преступлению причастны трое. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

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Подростку, которого обвиняют в поджоге 16-летней школьницы из поселка Октябрьского (Пермский край), продлили арест. Слушание прошло 31 августа в Мотовилихинском районном суде, пишет «КП-Пермь». «В суде рассматривали вопрос о продлении меры пресечения 17-летнему подростку, которого обвиняют в жестоком убийстве своей подруги <…>. Подростку продлили арест», — передает издание. Сейчас обвиняемый находится в пермском СИЗО №5. О новых подозреваемых в деле о сожжении пермской школьницы на данный момент ничего не известно, хотя ранее задержанный называл много имен и фамилий. По версии прикамских журналистов, подросток после общения с адвокатом воспользовался правом не свидетельствовать против себя и своих близких. Следователи установили, что преступление произошло в поселке Октябрьском 8 июля. Тело обоженной девочки обнаружил возле железнодорожных путей машинист поезда. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого. Подростка в тот же день задержали, его обвинили в покушении на убийство и заключили под стражу. По словам отца девочки, к преступлению причастны трое. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.
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