Суд продлил арест пермскому подростку, которого обвинили в поджоге подруги

31 августа 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

На заседание суда школьника привели в наручниках три полицейских Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr Подростку, которого обвиняют в поджоге 16-летней школьницы из поселка Октябрьского (Пермский край), продлили арест. Слушание прошло 31 августа в Мотовилихинском районном суде, пишет «КП-Пермь». «В суде рассматривали вопрос о продлении меры пресечения 17-летнему подростку, которого обвиняют в жестоком убийстве своей подруги <…>. Подростку продлили арест», — передает издание. Сейчас обвиняемый находится в пермском СИЗО №5. О новых подозреваемых в деле о сожжении пермской школьницы на данный момент ничего не известно, хотя ранее задержанный называл много имен и фамилий. По версии прикамских журналистов, подросток после общения с адвокатом воспользовался правом не свидетельствовать против себя и своих близких. Следователи установили, что преступление произошло в поселке Октябрьском 8 июля. Тело обоженной девочки обнаружил возле железнодорожных путей машинист поезда. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого. Подростка в тот же день задержали, его обвинили в покушении на убийство и заключили под стражу. По словам отца девочки, к преступлению причастны трое. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.

Подростку, которого обвиняют в поджоге 16-летней школьницы из поселка Октябрьского (Пермский край), продлили арест. Слушание прошло 31 августа в Мотовилихинском районном суде, пишет «КП-Пермь». «В суде рассматривали вопрос о продлении меры пресечения 17-летнему подростку, которого обвиняют в жестоком убийстве своей подруги <…>. Подростку продлили арест», — передает издание. Сейчас обвиняемый находится в пермском СИЗО №5. О новых подозреваемых в деле о сожжении пермской школьницы на данный момент ничего не известно, хотя ранее задержанный называл много имен и фамилий. По версии прикамских журналистов, подросток после общения с адвокатом воспользовался правом не свидетельствовать против себя и своих близких. Следователи установили, что преступление произошло в поселке Октябрьском 8 июля. Тело обоженной девочки обнаружил возле железнодорожных путей машинист поезда. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. В поджоге школьницы обвинили ее знакомого. Подростка в тот же день задержали, его обвинили в покушении на убийство и заключили под стражу. По словам отца девочки, к преступлению причастны трое. Расследование уголовного дела находится под личным контролем главы СКР Александра Бастрыкина.