Бойцы из ХМАО имеют возможность воспользоваться помощью гуманитарного проекта и заказать в зону специальной военной операции (СВО) продовольствия, в том числе и красную рыбу. Об этом сообщили в социальных сетях.
«Бойцы из Югры могут воспользоваться возможностями гуманитарного проекта 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики. Солдаты могут попросить отправить в зону СВО медицинское оборудование, продовольствие и даже красная рыба», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». На складах организации хранятся и выдаются адресные посылки, материальная помощь из всех регионов России.
Ранее волонтеры из Югры передали в зону проведения специальной военной операции аппарат искусственной вентиляции легких и электрокардиограф. Боец с позывным «Фин» прямо из машины, в которой оказывают помощь солдатам, рассказал о том, как ХМАО помогает фронту.
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