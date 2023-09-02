02 сентября 2023
01 сентября 2023

Бойцы из ХМАО могут заказать в зону СВО красную рыбу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , гуманитарная помощь донбассу
Материальная помощь собирается из всех регионов России Фото:

Бойцы из ХМАО имеют возможность воспользоваться помощью гуманитарного проекта и заказать в зону специальной военной операции (СВО) продовольствия, в том числе и красную рыбу. Об этом сообщили в социальных сетях.

«Бойцы из Югры могут воспользоваться возможностями гуманитарного проекта 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики. Солдаты могут попросить отправить в зону СВО медицинское оборудование, продовольствие и даже красная рыба», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». На складах организации хранятся и выдаются адресные посылки, материальная помощь из всех регионов России.

Ранее волонтеры из Югры передали в зону проведения специальной военной операции аппарат искусственной вентиляции легких и электрокардиограф. Боец с позывным «Фин» прямо из машины, в которой оказывают помощь солдатам, рассказал о том, как ХМАО помогает фронту.

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Бойцы из ХМАО имеют возможность воспользоваться помощью гуманитарного проекта и заказать в зону специальной военной операции (СВО) продовольствия, в том числе и красную рыбу. Об этом сообщили в социальных сетях. «Бойцы из Югры могут воспользоваться возможностями гуманитарного проекта 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики. Солдаты могут попросить отправить в зону СВО медицинское оборудование, продовольствие и даже красная рыба», — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». На складах организации хранятся и выдаются адресные посылки, материальная помощь из всех регионов России. Ранее волонтеры из Югры передали в зону проведения специальной военной операции аппарат искусственной вентиляции легких и электрокардиограф. Боец с позывным «Фин» прямо из машины, в которой оказывают помощь солдатам, рассказал о том, как ХМАО помогает фронту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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