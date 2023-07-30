30 июля 2023

Волонтеры из ХМАО доставили медицинское оборудование в зону СВО. Видео

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СМТ клиника «Кидс». Екатеринбург, медицина, электрокардиограф, кардиография, спирограф, врачебный кабинет, медицинская техника, аппарат
Волонтеры из ХМАО доставили на СВО аппарат ИВЛ и электрокардиограф Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из ХМАО доставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и электрокардиограф. Видео с благодарностью от медицинского работника, который находится на СВО, опубликовали в социальных сетях.

«Боец с позывным „Фин“ — медицинский работник. Прямо из машины, в которой оказывают помощь нашим парням и эвакуируют раненых, он рассказал о том, как Югра помогает фронту. Недавно врачам передали аппарат ИВЛ и электрокардиограф — именно то, чего им не хватало», — сообщается в telegram-канале «ЮграСолдату».

Ранее URA.RU писало, что предприятие Сургута изготовило солдатам, которые находятся в зоне СВО, одну тысячу пряников ручной работы. По словам администрации города, мучные изделия были сделаны из натуральных ингредиентов.

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Волонтеры из ХМАО доставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и электрокардиограф. Видео с благодарностью от медицинского работника, который находится на СВО, опубликовали в социальных сетях. «Боец с позывным „Фин“ — медицинский работник. Прямо из машины, в которой оказывают помощь нашим парням и эвакуируют раненых, он рассказал о том, как Югра помогает фронту. Недавно врачам передали аппарат ИВЛ и электрокардиограф — именно то, чего им не хватало», — сообщается в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что предприятие Сургута изготовило солдатам, которые находятся в зоне СВО, одну тысячу пряников ручной работы. По словам администрации города, мучные изделия были сделаны из натуральных ингредиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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