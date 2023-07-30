Волонтеры из ХМАО доставили медицинское оборудование в зону СВО. Видео

31 июля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Волонтеры из ХМАО доставили на СВО аппарат ИВЛ и электрокардиограф Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из ХМАО доставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и электрокардиограф. Видео с благодарностью от медицинского работника, который находится на СВО, опубликовали в социальных сетях. «Боец с позывным „Фин“ — медицинский работник. Прямо из машины, в которой оказывают помощь нашим парням и эвакуируют раненых, он рассказал о том, как Югра помогает фронту. Недавно врачам передали аппарат ИВЛ и электрокардиограф — именно то, чего им не хватало», — сообщается в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что предприятие Сургута изготовило солдатам, которые находятся в зоне СВО, одну тысячу пряников ручной работы. По словам администрации города, мучные изделия были сделаны из натуральных ингредиентов.

Волонтеры из ХМАО доставили в зону проведения специальной военной операции (СВО) аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и электрокардиограф. Видео с благодарностью от медицинского работника, который находится на СВО, опубликовали в социальных сетях. «Боец с позывным „Фин“ — медицинский работник. Прямо из машины, в которой оказывают помощь нашим парням и эвакуируют раненых, он рассказал о том, как Югра помогает фронту. Недавно врачам передали аппарат ИВЛ и электрокардиограф — именно то, чего им не хватало», — сообщается в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее URA.RU писало, что предприятие Сургута изготовило солдатам, которые находятся в зоне СВО, одну тысячу пряников ручной работы. По словам администрации города, мучные изделия были сделаны из натуральных ингредиентов.