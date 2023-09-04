Перекрытие вдоль трамвайных путей продлится до 30 сентября
Перекрытие улицы Цвиллинга в Челябинске вдоль трамвайных путей продлили до 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили 4 сентября в пресс-службе мэрии.
«По улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Комунны продлено ограничение движения. Оно продолжится до 23:00 30 сентября», — уточнили в мэрии.
Перекрытие коснется полос вдоль трамвайных путей. Причиной стал капитальный ремонт.
Ограничение коснется полос вдоль трамвайных путей
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