В центре Челябинска на месяц перекрыли дорогу. Карта

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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, улица куйбышева, ремонт трамвайных путей, укладка рельс, рельсы трамвайные, трамвайный путь, стройсервис
Перекрытие вдоль трамвайных путей продлится до 30 сентября Фото:

Перекрытие улицы Цвиллинга в Челябинске вдоль трамвайных путей продлили до 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили 4 сентября в пресс-службе мэрии.

«По улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Комунны продлено ограничение движения. Оно продолжится до 23:00 30 сентября», — уточнили в мэрии.

Перекрытие коснется полос вдоль трамвайных путей. Причиной стал капитальный ремонт.

Ограничение коснется полос вдоль трамвайных путей
Ограничение коснется полос вдоль трамвайных путей

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Перекрытие улицы Цвиллинга в Челябинске вдоль трамвайных путей продлили до 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили 4 сентября в пресс-службе мэрии. «По улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Комунны продлено ограничение движения. Оно продолжится до 23:00 30 сентября», — уточнили в мэрии. Перекрытие коснется полос вдоль трамвайных путей. Причиной стал капитальный ремонт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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