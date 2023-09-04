В центре Челябинска на месяц перекрыли дорогу. Карта

04 сентября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Перекрытие вдоль трамвайных путей продлится до 30 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перекрытие улицы Цвиллинга в Челябинске вдоль трамвайных путей продлили до 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили 4 сентября в пресс-службе мэрии. «По улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Комунны продлено ограничение движения. Оно продолжится до 23:00 30 сентября», — уточнили в мэрии. Перекрытие коснется полос вдоль трамвайных путей. Причиной стал капитальный ремонт. Ограничение коснется полос вдоль трамвайных путей карта: пресс-служба мэрии Челябинска

Перекрытие улицы Цвиллинга в Челябинске вдоль трамвайных путей продлили до 30 сентября. Об этом URA.RU сообщили 4 сентября в пресс-службе мэрии. «По улице Цвиллинга на участке от проспекта Ленина до Комунны продлено ограничение движения. Оно продолжится до 23:00 30 сентября», — уточнили в мэрии. Перекрытие коснется полос вдоль трамвайных путей. Причиной стал капитальный ремонт.