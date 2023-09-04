В больницу Ханты-Мансийска поступило оборудование из Китая

Оборудование крупнейшего холдинга из Китая закупают в больницы ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска (ХМАО) закупили 12 наркозно-дыхательных аппаратов. Оборудование было произведено крупнейшим холдингом из Китая. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«БУ „Окружная клиническая больница“ [Ханты-Мансийска] обновила арсенал медицинской техники для реанимации и интенсивной терапии, а именно получила во втором квартале текущего года 12 новых наркозно-дыхательных аппаратов. Среди новых единиц оборудования — 8 анестезиологических систем экспертного класса и 4 — высокого класса», — написал департамент на официальном сайте. Производителем оборудования стал крупнейший холдинг из Китая, который занимается разработкой медицинского оборудования широкого профиля.

По словам заместителя руководителя по технике клиники Андрея Кузьмина, оборудование этого бренда поставляется в медицинские учреждения округа. Сейчас это единственный производитель, который занимается обучением заказчиков. После этого больницы могут самостоятельно обслуживать аппаратуру, дополнил Кузьмин.

Вся техника уже установлена в разных отделениях больницы. При этом техническое обслуживание и ремонт самостоятельно могут выполнять сотрудники службы медицинской техники и инженеры больницы. Специалисты недавно прошли курс повышения квалификации на базе сервисного центра завода изготовителя.