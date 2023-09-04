04 сентября 2023
03 сентября 2023

Кировский застройщик предложил назвать улицы в Перми именами ученых

© Служба новостей «URA.RU»
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Жк Горизонт. Тюмень , строительство, новостройка, жк горизонт
Строительством ЖК в Перми занимается компания из Кирова Фото:

В Перми улицы на территории жилкомплекса «Камаполис» хотят переименовать в честь знаменитых прикамских ученых. С таким предложением выступили представители кировской компании «Железно», которая занимается строительством объекта.

«Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную — в честь химика Виктора Живописцева, Лесозаводской — дать имя геолога Павла Преображенского. Также предлагается заменить название остановки общественного транспорта Мясокомбинат на Заимка», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на планы компании.

Три новых улицы микрорайона собираются назвать в честь основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества Советского Союза Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Кроме того, застройщик планирует построить на территории ЖК Сквер Пермского периода.

Руководство кировской компании уже заручилось поддержкой краевого научного сообщества. В ближайшее время вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на совете по топонимике при главе Перми.

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В Перми улицы на территории жилкомплекса «Камаполис» хотят переименовать в честь знаменитых прикамских ученых. С таким предложением выступили представители кировской компании «Железно», которая занимается строительством объекта. «Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную — в честь химика Виктора Живописцева, Лесозаводской — дать имя геолога Павла Преображенского. Также предлагается заменить название остановки общественного транспорта Мясокомбинат на Заимка», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на планы компании. Три новых улицы микрорайона собираются назвать в честь основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества Советского Союза Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Кроме того, застройщик планирует построить на территории ЖК Сквер Пермского периода. Руководство кировской компании уже заручилось поддержкой краевого научного сообщества. В ближайшее время вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на совете по топонимике при главе Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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