Кировский застройщик предложил назвать улицы в Перми именами ученых

05 сентября 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Строительством ЖК в Перми занимается компания из Кирова Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми улицы на территории жилкомплекса «Камаполис» хотят переименовать в честь знаменитых прикамских ученых. С таким предложением выступили представители кировской компании «Железно», которая занимается строительством объекта. «Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную — в честь химика Виктора Живописцева, Лесозаводской — дать имя геолога Павла Преображенского. Также предлагается заменить название остановки общественного транспорта Мясокомбинат на Заимка», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на планы компании. Три новых улицы микрорайона собираются назвать в честь основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества Советского Союза Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Кроме того, застройщик планирует построить на территории ЖК Сквер Пермского периода. Руководство кировской компании уже заручилось поддержкой краевого научного сообщества. В ближайшее время вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на совете по топонимике при главе Перми.

В Перми улицы на территории жилкомплекса «Камаполис» хотят переименовать в честь знаменитых прикамских ученых. С таким предложением выступили представители кировской компании «Железно», которая занимается строительством объекта. «Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную — в честь химика Виктора Живописцева, Лесозаводской — дать имя геолога Павла Преображенского. Также предлагается заменить название остановки общественного транспорта Мясокомбинат на Заимка», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на планы компании. Три новых улицы микрорайона собираются назвать в честь основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества Советского Союза Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Кроме того, застройщик планирует построить на территории ЖК Сквер Пермского периода. Руководство кировской компании уже заручилось поддержкой краевого научного сообщества. В ближайшее время вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на совете по топонимике при главе Перми.