Кировский застройщик предложил назвать улицы в Перми именами ученых

В Перми улицы на территории жилкомплекса «Камаполис» хотят переименовать в честь знаменитых прикамских ученых. С таким предложением выступили представители кировской компании «Железно», которая занимается строительством объекта.
«Всего предлагается поменять названия четырех улиц: Сухобруса переименовать в честь палеонтолога Петра Чудинова, Рыбокоптильную — в честь химика Виктора Живописцева, Лесозаводской — дать имя геолога Павла Преображенского. Также предлагается заменить название остановки общественного транспорта Мясокомбинат на Заимка», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на планы компании.
Три новых улицы микрорайона собираются назвать в честь основателя научной школы в области карстоведения, почетного члена Географического общества Советского Союза Георгия Максимовича, искусствоведа Николая Серебренникова и лесовода, создателя первого в России ботанического сада Александра Теплоухова. Кроме того, застройщик планирует построить на территории ЖК Сквер Пермского периода.
Руководство кировской компании уже заручилось поддержкой краевого научного сообщества. В ближайшее время вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на совете по топонимике при главе Перми.
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