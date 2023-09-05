Администрация США пригрозила КНДР санкциями за поставки оружия России

06 сентября 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

США считают, что КНДР поставляет оружие России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США введут санкции против КНДР за поставки вооружений России. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «Северная Корея заплатит за свои поставки оружия России», — сказал Салливан. Его слова приводит ТАСС. При этом он добавил, что США не видели, чтобы КНДР поставляли значительное количество оружия России. Глава КНДР Ким Чен Ын в сентябре встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты New York Times, во время визита лидеры обсудят поставку оружия в РФ.

Власти США введут санкции против КНДР за поставки вооружений России. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «Северная Корея заплатит за свои поставки оружия России», — сказал Салливан. Его слова приводит ТАСС. При этом он добавил, что США не видели, чтобы КНДР поставляли значительное количество оружия России. Глава КНДР Ким Чен Ын в сентябре встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты New York Times, во время визита лидеры обсудят поставку оружия в РФ.