05 сентября 2023

Администрация США пригрозила КНДР санкциями за поставки оружия России

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Тренировка артиллеристов на полигоне «Свердловский». Екатеринбург, боеприпасы, снаряд, артиллерия
США считают, что КНДР поставляет оружие России Фото:
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Власти США введут санкции против КНДР за поставки вооружений России. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Северная Корея заплатит за свои поставки оружия России», — сказал Салливан. Его слова приводит ТАСС. При этом он добавил, что США не видели, чтобы КНДР поставляли значительное количество оружия России.

Глава КНДР Ким Чен Ын в сентябре встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты New York Times, во время визита лидеры обсудят поставку оружия в РФ.

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Власти США введут санкции против КНДР за поставки вооружений России. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «Северная Корея заплатит за свои поставки оружия России», — сказал Салливан. Его слова приводит ТАСС. При этом он добавил, что США не видели, чтобы КНДР поставляли значительное количество оружия России. Глава КНДР Ким Чен Ын в сентябре встретится с президентом России Владимиром Путиным. По данным газеты New York Times, во время визита лидеры обсудят поставку оружия в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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