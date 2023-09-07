В Кунгуре 60-летний пенсионер сгорел в собственном погребе

В погребе годами копились воспламеняемые газы
В Кунгуре (Пермский край) 60-летний мужчина сгорел в своем погребе. Пенсионер прочищал его огнем от паяльной лампы, передает telegram-канал Ural Mash.
«В какой-то момент лампа потухла. Мужчина зажег ее повторно — произошел взрыв. Николай получил ожоги разной степени и полиорганную недостаточность, скончался от полученных травм в больнице», — указано в мессенджере.
Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу СУ СКР по региону. Ответ ожидается.
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