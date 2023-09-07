В День города челябинский общественный транспорт будет ходить до глубокой ночи. Карта

08 сентября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Челябинцы смогут уехать домой после фейерверка на автобусах, троллейбусе и трамваях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 9 сентября общественный транспорт продолжит курсировать после фейерверка в честь Дня города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Общественный транспорт в День города будет работать после праздничного фейерверка. Автобусы, троллейбус и трамваи продолжат курсировать после 22:30», — уточнили в пресс-службе. Воспользоваться можно будет автобусными маршрутами №1, №2, №4, №8, №9, №14, №15, №18, №34, №45, №51, №64, №71, №КМ и №483. Также троллейбусом №19 и трамваями №3, №5, №7, №14, №15, №16, №18 и №22. В День города перекроют часть дорог в центральной и северо-западной частях Челябинска. Ограничения начнут вводить с 15:00 9 сентября. Последние ограничения снимут только в 23:00. Некоторые маршруты общественного транспорта продолжат ходить после 22:30 9 сентября Фото: telegram-канал «Челябинский общественный транспорт», https://t.me/cheltrans

В Челябинске 9 сентября общественный транспорт продолжит курсировать после фейерверка в честь Дня города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Общественный транспорт в День города будет работать после праздничного фейерверка. Автобусы, троллейбус и трамваи продолжат курсировать после 22:30», — уточнили в пресс-службе. Воспользоваться можно будет автобусными маршрутами №1, №2, №4, №8, №9, №14, №15, №18, №34, №45, №51, №64, №71, №КМ и №483. Также троллейбусом №19 и трамваями №3, №5, №7, №14, №15, №16, №18 и №22. В День города перекроют часть дорог в центральной и северо-западной частях Челябинска. Ограничения начнут вводить с 15:00 9 сентября. Последние ограничения снимут только в 23:00.