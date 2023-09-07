07 сентября 2023

В День города челябинский общественный транспорт будет ходить до глубокой ночи. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск , автобус, автотранспорт, новый микрорайон, городской автобус
Челябинцы смогут уехать домой после фейерверка на автобусах, троллейбусе и трамваях Фото:

В Челябинске 9 сентября общественный транспорт продолжит курсировать после фейерверка в честь Дня города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Общественный транспорт в День города будет работать после праздничного фейерверка. Автобусы, троллейбус и трамваи продолжат курсировать после 22:30», — уточнили в пресс-службе.

Воспользоваться можно будет автобусными маршрутами №1, №2, №4, №8, №9, №14, №15, №18, №34, №45, №51, №64, №71, №КМ и №483. Также троллейбусом №19 и трамваями №3, №5, №7, №14, №15, №16, №18 и №22.

В День города перекроют часть дорог в центральной и северо-западной частях Челябинска. Ограничения начнут вводить с 15:00 9 сентября. Последние ограничения снимут только в 23:00.

Некоторые маршруты общественного транспорта продолжат ходить после 22:30 9 сентября
Некоторые маршруты общественного транспорта продолжат ходить после 22:30 9 сентября
Фото:

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В Челябинске 9 сентября общественный транспорт продолжит курсировать после фейерверка в честь Дня города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика. «Общественный транспорт в День города будет работать после праздничного фейерверка. Автобусы, троллейбус и трамваи продолжат курсировать после 22:30», — уточнили в пресс-службе. Воспользоваться можно будет автобусными маршрутами №1, №2, №4, №8, №9, №14, №15, №18, №34, №45, №51, №64, №71, №КМ и №483. Также троллейбусом №19 и трамваями №3, №5, №7, №14, №15, №16, №18 и №22. В День города перекроют часть дорог в центральной и северо-западной частях Челябинска. Ограничения начнут вводить с 15:00 9 сентября. Последние ограничения снимут только в 23:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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