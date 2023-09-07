07 сентября 2023

Легендарный екатеринбургский октоберфест «РыбаДичь» превратится в экспертное место

В Екатеринбурге на фестивале «РыбаДичь» проведут деловую сессию для бизнесменов
© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иванушки International. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, екатеринбург экспо, зрители, музыкальный фестиваль summer fest
Фестиваль пройдет 28 октября Фото:

Гастрофестиваль «РыбаДичь», который славится безлимитной дегустацией пенных напитков и яркой развлекательной программой, в этом году выходит на новый уровень. Помимо мероприятий для горожан, на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 28 октября пройдут деловые сессии. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Мы впервые решили провести закрытые деловые сессий для компаний-производителей. На них эксперты поделятся секретами и технологиями по изготовлению разнообразных сортов пенных напитков, смогут посетить тематические семинары и продегустировать эксклюзивные сорта», — сообщили представители «РыбаДичь». На деловую часть программы ожидают около 250 представителей отрасли.

Для обычных посетителей будут доступны сотни сортов безлимитных алкогольных напитков от крупнейших производителей России и Урала, фудкорт от лучших заведений Екатеринбурга с немецкими колбасками, копченой уткой, бургерами, шашлыками и стейками, игровые ретро-автоматы, тараканьи бега, аэрохоккей, гигантский и классический бирпонга и настольный футбол. Также лучшие кавер- и рок-группы Урала устроят восьмичасовой музыкальный марафон.

Как и годами ранее, добраться до фестиваля можно будет на бесплатных автобусах. Они будут ходить от метро «Ботаническая» каждый час, начиная с 15.00 и до 20:00. От «ЭКСПО» до метро первый автобус уйдет в 17.00, последний — в 23:00.

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Гастрофестиваль «РыбаДичь», который славится безлимитной дегустацией пенных напитков и яркой развлекательной программой, в этом году выходит на новый уровень. Помимо мероприятий для горожан, на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 28 октября пройдут деловые сессии. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Мы впервые решили провести закрытые деловые сессий для компаний-производителей. На них эксперты поделятся секретами и технологиями по изготовлению разнообразных сортов пенных напитков, смогут посетить тематические семинары и продегустировать эксклюзивные сорта», — сообщили представители «РыбаДичь». На деловую часть программы ожидают около 250 представителей отрасли. Для обычных посетителей будут доступны сотни сортов безлимитных алкогольных напитков от крупнейших производителей России и Урала, фудкорт от лучших заведений Екатеринбурга с немецкими колбасками, копченой уткой, бургерами, шашлыками и стейками, игровые ретро-автоматы, тараканьи бега, аэрохоккей, гигантский и классический бирпонга и настольный футбол. Также лучшие кавер- и рок-группы Урала устроят восьмичасовой музыкальный марафон. Как и годами ранее, добраться до фестиваля можно будет на бесплатных автобусах. Они будут ходить от метро «Ботаническая» каждый час, начиная с 15.00 и до 20:00. От «ЭКСПО» до метро первый автобус уйдет в 17.00, последний — в 23:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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