Легендарный екатеринбургский октоберфест «РыбаДичь» превратится в экспертное место

В Екатеринбурге на фестивале «РыбаДичь» проведут деловую сессию для бизнесменов

08 сентября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет 28 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Гастрофестиваль «РыбаДичь», который славится безлимитной дегустацией пенных напитков и яркой развлекательной программой, в этом году выходит на новый уровень. Помимо мероприятий для горожан, на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 28 октября пройдут деловые сессии. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Мы впервые решили провести закрытые деловые сессий для компаний-производителей. На них эксперты поделятся секретами и технологиями по изготовлению разнообразных сортов пенных напитков, смогут посетить тематические семинары и продегустировать эксклюзивные сорта», — сообщили представители «РыбаДичь». На деловую часть программы ожидают около 250 представителей отрасли. Для обычных посетителей будут доступны сотни сортов безлимитных алкогольных напитков от крупнейших производителей России и Урала, фудкорт от лучших заведений Екатеринбурга с немецкими колбасками, копченой уткой, бургерами, шашлыками и стейками, игровые ретро-автоматы, тараканьи бега, аэрохоккей, гигантский и классический бирпонга и настольный футбол. Также лучшие кавер- и рок-группы Урала устроят восьмичасовой музыкальный марафон. Как и годами ранее, добраться до фестиваля можно будет на бесплатных автобусах. Они будут ходить от метро «Ботаническая» каждый час, начиная с 15.00 и до 20:00. От «ЭКСПО» до метро первый автобус уйдет в 17.00, последний — в 23:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гастрофестиваль «РыбаДичь», который славится безлимитной дегустацией пенных напитков и яркой развлекательной программой, в этом году выходит на новый уровень. Помимо мероприятий для горожан, на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» 28 октября пройдут деловые сессии. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Мы впервые решили провести закрытые деловые сессий для компаний-производителей. На них эксперты поделятся секретами и технологиями по изготовлению разнообразных сортов пенных напитков, смогут посетить тематические семинары и продегустировать эксклюзивные сорта», — сообщили представители «РыбаДичь». На деловую часть программы ожидают около 250 представителей отрасли. Для обычных посетителей будут доступны сотни сортов безлимитных алкогольных напитков от крупнейших производителей России и Урала, фудкорт от лучших заведений Екатеринбурга с немецкими колбасками, копченой уткой, бургерами, шашлыками и стейками, игровые ретро-автоматы, тараканьи бега, аэрохоккей, гигантский и классический бирпонга и настольный футбол. Также лучшие кавер- и рок-группы Урала устроят восьмичасовой музыкальный марафон. Как и годами ранее, добраться до фестиваля можно будет на бесплатных автобусах. Они будут ходить от метро «Ботаническая» каждый час, начиная с 15.00 и до 20:00. От «ЭКСПО» до метро первый автобус уйдет в 17.00, последний — в 23:00.