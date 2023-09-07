Пруд Сатки покрылся цветущей кашей. Фото

08 сентября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Вода городского пруда Сатки стала зеленой от водорослей Фото: Илья Московец © URA.RU Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований. «Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе. Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей. Пруд зазеленел к осени Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий» Воду для исследований передали экологам Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий» Явление в Сатке наблюдают впервые Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий»

Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований. «Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе. Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей.