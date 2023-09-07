07 сентября 2023

Пруд Сатки покрылся цветущей кашей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, утка, пруд, водоем, ряска, цветущая вода, подкормка, утиная трава, стоячая вода
Вода городского пруда Сатки стала зеленой от водорослей Фото:

Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований.

«Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе.

Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей.

Пруд зазеленел к осени
Пруд зазеленел к осени
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Воду для исследований передали экологам
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Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований. «Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе. Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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