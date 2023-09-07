Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований.
«Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе.
Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей.
Пруд зазеленел к осени
Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий»
Воду для исследований передали экологам
Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий»
Явление в Сатке наблюдают впервые
Фото: Елена Соловьева / редакция газеты «Саткинский рабочий»
Пруд Сатки (Челябинская область) покрылся кашей из цветущих водорослей. Как URA.RU пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района, специалисты отобрали пробы воды для исследований. «Пруд покрылся цветущей кашей из водорослей. Сделали водозабор и передали специалистам для исследований», — отметили в пресс-службе. Решением вопроса занимаются сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации района. Начальник отдела Елена Соловьева сказала, что с явлением столкнулись впервые. Ответ о причинах появится после 11 сентября. Предварительно предполагают, что цветение вызвано накопившейся биомассой. В качестве версии горожане также назвали смыв дождевой воды с водосборной площади в пруд и влияние других загрязнителей.