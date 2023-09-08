Журналист «Коммерсанта»: Суровикин впервые появился на публике после пропажи

09 сентября 2023 в 02:59 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин был замечен в центре Москвы Фото: официальный сайт Президента РФ Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин впервые появился на публике после пропажи. Он был замечен с супругой в московском ЦУМе. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова. «Недавно найденный генерал [Сергей Суровикин] продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова в своем telegram-канале. 4 сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. А Генерал Виктор Заварзин рассказал, что найденный генерал находится в отпуске. Также Суровикину нашли неплохую должность «по СНГ», пишет «Царьград».

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин впервые появился на публике после пропажи. Он был замечен с супругой в московском ЦУМе. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова. «Недавно найденный генерал [Сергей Суровикин] продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова в своем telegram-канале. 4 сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. А Генерал Виктор Заварзин рассказал, что найденный генерал находится в отпуске. Также Суровикину нашли неплохую должность «по СНГ», пишет «Царьград».