08 сентября 2023

Журналист «Коммерсанта»: Суровикин впервые появился на публике после пропажи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суровикин Сергей, суровикин сергей
Сергей Суровикин был замечен в центре Москвы Фото:

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин впервые появился на публике после пропажи. Он был замечен с супругой в московском ЦУМе. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова.

«Недавно найденный генерал [Сергей Суровикин] продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова в своем telegram-канале.

4 сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. А Генерал Виктор Заварзин рассказал, что найденный генерал находится в отпуске. Также Суровикину нашли неплохую должность «по СНГ», пишет «Царьград».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин впервые появился на публике после пропажи. Он был замечен с супругой в московском ЦУМе. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова. «Недавно найденный генерал [Сергей Суровикин] продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова в своем telegram-канале. 4 сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. А Генерал Виктор Заварзин рассказал, что найденный генерал находится в отпуске. Также Суровикину нашли неплохую должность «по СНГ», пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...