Журналист «Коммерсанта»: Суровикин впервые появился на публике после пропажи

Экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин впервые появился на публике после пропажи. Он был замечен с супругой в московском ЦУМе. Об этом сообщила корреспондент и светский обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова.
«Недавно найденный генерал [Сергей Суровикин] продолжает восстанавливать жизненные силы. Только что отобедал с супругой в кафе ЦУМа», — написала Милова в своем telegram-канале.
4 сентября журналистка Ксения Собчак заявила, что Суровикин находится дома со своей семьей. А Генерал Виктор Заварзин рассказал, что найденный генерал находится в отпуске. Также Суровикину нашли неплохую должность «по СНГ», пишет «Царьград».
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