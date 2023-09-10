Художница из Екатеринбурга устроила пожар, создавая новый арт-объект

11 сентября 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Художница экспериментировала со старыми надувными игрушками, которые отдали горожане Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО» Художница из Екатеринбурга Ульяна Розина, создавая новый арт-объект «Надувательства» из ПВХ-игрушек, чуть не спалила дом. Однако трагедии удалось избежать, и поклонники паблик-арт-программы «ЧО» смогут увидеть ее новую работу в Саду Нурова. Об этом рассказали в пресс-службе «ЧО». «Я нагревала ПВХ в духовке, чуть не спалила дом и вызвала пожарную тревогу, пробовала плавить на костре, купила в интернете советский прибор для спайки полиэтилена, который выслали из Петербурга. Но и он оказался для ПВХ слабым», — рассказала художница. После этого Ульяна решила, что ей нужна большая печь. Тогда студия по переработке Recycle Lab предоставила ей термопресс, строительные фены и машины по измельчению пластика. Работа призвана указывать на одну из главных проблем Екатеринбурга — загрязненность рек и водоемов. «Игрушки служат один-два сезона, а после этого на несколько сотен лет оказываются на свалке, поскольку не подлежат переработке в Свердловской области. Свой ПВХ-вклад в „Надувательство“ внесли и екатеринбуржцы, которые отдавали художнице старые изделия — надувные жилеты, круги, бассейны», — рассказали представители «ЧО». При этом художница обращалась на крупнейшие в стране предприятия по переработке, но они не были готовы делиться секретами технологии или принимать небольшое количество материалов на переработку. По этой причине ей пришлось самой нагревать ПВХ в духовке дома. Ранее паблик-арт-программы «ЧО» представила арт-объект на воде Floris Vitae от знаменитой художницы Саши Фроловой. Он появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать надувной цветок помогала команда Тимы Ради. Однако спустя несколько дней работу проткнули, представители «ЧО» быстро ее восстановили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Художница из Екатеринбурга Ульяна Розина, создавая новый арт-объект «Надувательства» из ПВХ-игрушек, чуть не спалила дом. Однако трагедии удалось избежать, и поклонники паблик-арт-программы «ЧО» смогут увидеть ее новую работу в Саду Нурова. Об этом рассказали в пресс-службе «ЧО». «Я нагревала ПВХ в духовке, чуть не спалила дом и вызвала пожарную тревогу, пробовала плавить на костре, купила в интернете советский прибор для спайки полиэтилена, который выслали из Петербурга. Но и он оказался для ПВХ слабым», — рассказала художница. После этого Ульяна решила, что ей нужна большая печь. Тогда студия по переработке Recycle Lab предоставила ей термопресс, строительные фены и машины по измельчению пластика. Работа призвана указывать на одну из главных проблем Екатеринбурга — загрязненность рек и водоемов. «Игрушки служат один-два сезона, а после этого на несколько сотен лет оказываются на свалке, поскольку не подлежат переработке в Свердловской области. Свой ПВХ-вклад в „Надувательство“ внесли и екатеринбуржцы, которые отдавали художнице старые изделия — надувные жилеты, круги, бассейны», — рассказали представители «ЧО». При этом художница обращалась на крупнейшие в стране предприятия по переработке, но они не были готовы делиться секретами технологии или принимать небольшое количество материалов на переработку. По этой причине ей пришлось самой нагревать ПВХ в духовке дома. Ранее паблик-арт-программы «ЧО» представила арт-объект на воде Floris Vitae от знаменитой художницы Саши Фроловой. Он появился на затопленном руднике Тальков Камень под Екатеринбургом. Устанавливать надувной цветок помогала команда Тимы Ради. Однако спустя несколько дней работу проткнули, представители «ЧО» быстро ее восстановили.