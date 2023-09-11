В свердловском МВД проводили на пенсию грозу оборотней в погонах. Фото

Главу службы собственной безопасности свердловского МВД проводили на пенсию

11 сентября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Валентин Зенков проработал в должности более 30 лет Фото: Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области В свердловском управлении МВД проводили на пенсию легендарного полковника, начальника службы безопасности главка Валентина Зенкова. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, рассказал URA.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. «Говорят, что незаменимых людей не бывает. Применительно к полковнику Зенкову с данной фразой согласиться сложно. С этим офицером уходит целая эпоха. Радует одно — он успел воспитать настоящую плеяду качественных специалистов своего сыскного дела, которые на деле продолжат все его начинания. Могу смело утверждать, что за время службы полковник Зенков избавил систему МВД от многих случайных и не чистых на руку сотрудников», — рассказал Горелых. Провожали Валентина Зенкова начальник свердловской полиции Александр Мешков, его заместители Александр Воронежский и Сергей Ремезков, первые лица структурных подразделений главка, личный состав УСБ и председатель Совета ветеранов Владимир Ралдугин. Генерал-лейтенант Мешков в своей речи назвал коллегу офицером с большой буквы, чей опыт и оперативные наработки долго будут вспоминать в гарнизоне. За преданность профессии Зенкову подарили памятный подарок, а Владимир Ралдугин вручил ему позолоченный кортик. По данным URA.RU, Валентин Зенков возглавит отдел режима службы собственной безопасности УГМК. Временно исполняющим его обязанности в полиции станет заместитель Сергей Токарев. Легенду главка проводили на пенсию в торжественной обстановке Фото: Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловском управлении МВД проводили на пенсию легендарного полковника, начальника службы безопасности главка Валентина Зенкова. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, рассказал URA.RU глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. «Говорят, что незаменимых людей не бывает. Применительно к полковнику Зенкову с данной фразой согласиться сложно. С этим офицером уходит целая эпоха. Радует одно — он успел воспитать настоящую плеяду качественных специалистов своего сыскного дела, которые на деле продолжат все его начинания. Могу смело утверждать, что за время службы полковник Зенков избавил систему МВД от многих случайных и не чистых на руку сотрудников», — рассказал Горелых. Провожали Валентина Зенкова начальник свердловской полиции Александр Мешков, его заместители Александр Воронежский и Сергей Ремезков, первые лица структурных подразделений главка, личный состав УСБ и председатель Совета ветеранов Владимир Ралдугин. Генерал-лейтенант Мешков в своей речи назвал коллегу офицером с большой буквы, чей опыт и оперативные наработки долго будут вспоминать в гарнизоне. За преданность профессии Зенкову подарили памятный подарок, а Владимир Ралдугин вручил ему позолоченный кортик. По данным URA.RU, Валентин Зенков возглавит отдел режима службы собственной безопасности УГМК. Временно исполняющим его обязанности в полиции станет заместитель Сергей Токарев.