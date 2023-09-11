На приеме у приставов пермяка поразил эпилептический припадок

В Лысьве Пермского края у мужчины случился эпилептический припадок в отделении судебных приставов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена», — сообщается на сайте ведомства.
На помощь пострадавшему пришел старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он повернул мужчину на бок, обеспечил его стабильное дыхание до приезда медиков. После приступа мужчина оправился. Его жизни ничего не угрожает.
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