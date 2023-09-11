11 сентября 2023

На приеме у приставов пермяка поразил эпилептический припадок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, медицина, обследование, клиника, больница
Пристав спас жизнь мужчине, а после передал медикам Фото:

В Лысьве Пермского края у мужчины случился эпилептический припадок в отделении судебных приставов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

«Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена», — сообщается на сайте ведомства.

На помощь пострадавшему пришел старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он повернул мужчину на бок, обеспечил его стабильное дыхание до приезда медиков. После приступа мужчина оправился. Его жизни ничего не угрожает.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лысьве Пермского края у мужчины случился эпилептический припадок в отделении судебных приставов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю. «Инцидент произошел в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. У одного из посетителей случился эпилептический припадок — он потерял сознание, начались судороги, изо рта пошла пена», — сообщается на сайте ведомства. На помощь пострадавшему пришел старший сержант внутренней службы Михаил Шишкин. Он повернул мужчину на бок, обеспечил его стабильное дыхание до приезда медиков. После приступа мужчина оправился. Его жизни ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...