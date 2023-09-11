11 сентября 2023

Пермский минздрав требует с поставщика медизделий полмиллиарда рублей

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Московская компания поставила в Пермь некачественные медизделия на сотни миллионов рублей Фото:

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иски о взыскании с московской компании «НьюМедТех» более 520 млн рублей в пользу минздрава Прикамья. Истец — ГКУ «Финансово-хозяйственное управление», учрежденное министерством здравоохранения — требует эти деньги за некачественные медицинские изделия.

«В арбитражный суд Пермского края поступили два иска к ООО „НьюМедТех“ (Москва). ГКУ „Финансово-хозяйственное управление“ требует от компании-ответчика более 520,1 млн руб. за оплаченные краевым минздравом медицинские изделия ненадлежащего качества», — пишет РБК.

ООО «НьюМедТех» — один из крупнейших поставщиков пермского минздрава. В 2020 году компания получила в регионе контракты 604,7 млн рублей, что составило почти половину всех краевых закупок медицинских изделий. В 2021 году сумма контрактов превысила 852 млн рублей. В суде зарегистрировано два иска к компании. Первый на 95,9 млн рублей будет рассмотрен 22 ноября, дата разбирательства по второму пока не назначена.

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Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иски о взыскании с московской компании «НьюМедТех» более 520 млн рублей в пользу минздрава Прикамья. Истец — ГКУ «Финансово-хозяйственное управление», учрежденное министерством здравоохранения — требует эти деньги за некачественные медицинские изделия. «В арбитражный суд Пермского края поступили два иска к ООО „НьюМедТех“ (Москва). ГКУ „Финансово-хозяйственное управление“ требует от компании-ответчика более 520,1 млн руб. за оплаченные краевым минздравом медицинские изделия ненадлежащего качества», — пишет РБК. ООО «НьюМедТех» — один из крупнейших поставщиков пермского минздрава. В 2020 году компания получила в регионе контракты 604,7 млн рублей, что составило почти половину всех краевых закупок медицинских изделий. В 2021 году сумма контрактов превысила 852 млн рублей. В суде зарегистрировано два иска к компании. Первый на 95,9 млн рублей будет рассмотрен 22 ноября, дата разбирательства по второму пока не назначена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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