Финляндия запрещает въезд в страну автомобилей из России

15 сентября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Окончательное решение по запрету въезда российских машин в Финляндию будет озвучено ближе к вечеру 15 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Автомобили с российскими номерами больше не смогут въехать в Финляндию в скором времени. Об этом сообщают финские СМИ, отмечая, что окончательное решение по этому вопросу ожидается 15 сентября. «Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС», — говорится в публикации газеты Yle . Ранее Эстония, Литва и Латвия закрыли территорию для машин с российскими номерами. Отмечается, что автомобили будут изыматься. В Финляндии на момент принятия этих решений сообщали, что страна не будет ограничивать россиян в правах, передает «Национальная служба новостей». Однако спустя время правительство все же поменяло свое решение.

Автомобили с российскими номерами больше не смогут въехать в Финляндию в скором времени. Об этом сообщают финские СМИ, отмечая, что окончательное решение по этому вопросу ожидается 15 сентября. «Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС», — говорится в публикации газеты Yle. Ранее Эстония, Литва и Латвия закрыли территорию для машин с российскими номерами. Отмечается, что автомобили будут изыматься. В Финляндии на момент принятия этих решений сообщали, что страна не будет ограничивать россиян в правах, передает «Национальная служба новостей». Однако спустя время правительство все же поменяло свое решение.