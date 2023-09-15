Финляндия запрещает въезд в страну автомобилей из России

Автомобили с российскими номерами больше не смогут въехать в Финляндию в скором времени. Об этом сообщают финские СМИ, отмечая, что окончательное решение по этому вопросу ожидается 15 сентября.
«Финляндия запретит въезд зарегистрированных в России автомобилей. В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС», — говорится в публикации газеты
Ранее Эстония, Литва и Латвия закрыли территорию для машин с российскими номерами. Отмечается, что автомобили будут изыматься. В Финляндии на момент принятия этих решений сообщали, что страна не будет ограничивать россиян в правах, передает «Национальная служба новостей». Однако спустя время правительство все же поменяло свое решение.
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