Студенты УрФУ готовят обращение в прокуратуру из-за угрозы массовых отчислений

15 сентября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Студенты подготовят обращение на имя главы свердловской прокуратуры Бориса Крылова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) готовят коллективное обращение на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова из-за угрозы массового отчисления. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. Соответсвующее обращение имеется в распоряжении редакции. «Студенты возмущены, что УрФУ планирует провести массовые отчисления. Студенты не согласны с действиями руководства вуза. Мы находим в них нарушения прав учащихся, поэтому решили подготовить массовое обращение на имя прокурора Бориса Крылова», — поделилась студентка вуза Дарья. Ранее URA.RU писало о том, что студенты УрФУ жалуются на массовые отчисления. Студенты заявили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Однако стоит отметить, что учебный год начинается лишь 18 сентября, и не все преподаватели еще на рабочем месте.

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) готовят коллективное обращение на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова из-за угрозы массового отчисления. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. Соответсвующее обращение имеется в распоряжении редакции. «Студенты возмущены, что УрФУ планирует провести массовые отчисления. Студенты не согласны с действиями руководства вуза. Мы находим в них нарушения прав учащихся, поэтому решили подготовить массовое обращение на имя прокурора Бориса Крылова», — поделилась студентка вуза Дарья. Ранее URA.RU писало о том, что студенты УрФУ жалуются на массовые отчисления. Студенты заявили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Однако стоит отметить, что учебный год начинается лишь 18 сентября, и не все преподаватели еще на рабочем месте.