Студенты УрФУ готовят обращение в прокуратуру из-за угрозы массовых отчислений

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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , крылов борис
Студенты подготовят обращение на имя главы свердловской прокуратуры Бориса Крылова Фото:

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) готовят коллективное обращение на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова из-за угрозы массового отчисления. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. Соответсвующее обращение имеется в распоряжении редакции.

«Студенты возмущены, что УрФУ планирует провести массовые отчисления. Студенты не согласны с действиями руководства вуза. Мы находим в них нарушения прав учащихся, поэтому решили подготовить массовое обращение на имя прокурора Бориса Крылова», — поделилась студентка вуза Дарья.

Ранее URA.RU писало о том, что студенты УрФУ жалуются на массовые отчисления. Студенты заявили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Однако стоит отметить, что учебный год начинается лишь 18 сентября, и не все преподаватели еще на рабочем месте.

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Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) готовят коллективное обращение на имя прокурора Свердловской области Бориса Крылова из-за угрозы массового отчисления. Об этом URA.RU рассказала одна из студенток на условиях анонимности. Соответсвующее обращение имеется в распоряжении редакции. «Студенты возмущены, что УрФУ планирует провести массовые отчисления. Студенты не согласны с действиями руководства вуза. Мы находим в них нарушения прав учащихся, поэтому решили подготовить массовое обращение на имя прокурора Бориса Крылова», — поделилась студентка вуза Дарья. Ранее URA.RU писало о том, что студенты УрФУ жалуются на массовые отчисления. Студенты заявили, что 18 сентября места в вузе лишатся все, кто будет иметь хотя бы один долг за осеннюю сессию. Однако стоит отметить, что учебный год начинается лишь 18 сентября, и не все преподаватели еще на рабочем месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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