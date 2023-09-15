Получивший многомиллионную взятку сотрудник Минобороны сел на девять лет

Экс-начальник отдела департамента гособоронзаказа Министерства обороны РФ Владислав Гуков осужден по статье о взятке в размере более 15 миллионов рублей. По решению суда, Гуков получил девятилетний срок в колонии строгого режима. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
«Владислав Гуков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о взятке в особо крупном размере. Он получил от предпринимателя откат в размере более 15 миллионов рублей», —
Помимо этого, сотрудника Минобороны РФ оштрафовали на сумму в 45,9 миллиона рублей. Также Владислава Гукова лишили звания госсоветника РФ второго класса и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
Ранее советника департамента Минобороны Александра Лопатина отправили под домашний арест за подозрение в получении крупной взятки, сумма которой не раскрывается. Лопатину, грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает телеканал 360.
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