Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей Кубка по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«Алексей Текслер наградил победителей Кубка России по баскетболу 3×3. Лучшими игроками стали Анастасия Щеколдина и Илья Сидоренко. Обладатели Кубка среди женских команд — МБА (Москва), среди мужских команд — „Руна“ (Москва)», — уточнили в пресс-службе губернатора региона.
Текслер подчеркнул, что эти состязания вызвали большой интерес зрителей. Он обозначил точку роста баскетбола в регионе — клуб «Челбаскет», демонстрирующий активное развитие.
«В этом году мы стали чемпионами регулярного сезона, вышли в Суперлигу. Развиваем все направления баскетбола, включая баскетбол 3×3. Это очень зрелищный, интересный вид спорта», — добавил Текслер. Глава региона отметил, что благодаря соглашению с президентом Федерации баскетбола Андреем Кириленко Челябинск будет регулярно принимать эти состязания.
Ранее Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования были приурочены ко Дню физкультурника, участниками могли стать все желающие, а Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы.
Алексей текслер наградил участников Кубка России по баскетболу 3×3
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей Кубка по баскетболу 3×3. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «Алексей Текслер наградил победителей Кубка России по баскетболу 3×3. Лучшими игроками стали Анастасия Щеколдина и Илья Сидоренко. Обладатели Кубка среди женских команд — МБА (Москва), среди мужских команд — „Руна“ (Москва)», — уточнили в пресс-службе губернатора региона. Текслер подчеркнул, что эти состязания вызвали большой интерес зрителей. Он обозначил точку роста баскетбола в регионе — клуб «Челбаскет», демонстрирующий активное развитие. «В этом году мы стали чемпионами регулярного сезона, вышли в Суперлигу. Развиваем все направления баскетбола, включая баскетбол 3×3. Это очень зрелищный, интересный вид спорта», — добавил Текслер. Глава региона отметил, что благодаря соглашению с президентом Федерации баскетбола Андреем Кириленко Челябинск будет регулярно принимать эти состязания. Ранее Текслер посетил всероссийский турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». Соревнования были приурочены ко Дню физкультурника, участниками могли стать все желающие, а Федерация баскетбола Челябинской области подготовила специальные денежные призы для каждой возрастной группы.