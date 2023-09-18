В регионах УрФО почти вдвое выросло число новых строек

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В регионах УрФО в 1,7 раза увеличили число новых жилых проектов Фото:

Количество новых жилищных проектов в регионах Уральского федерального округа в 2023 году выросло 1,7 раза. За восемь месяцев года построено 5,7 млн квадратных метров жилья.

«По паспорту напроекта „Жилье и городская среда“ на 2023 год план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн квадратных метров. Динамика строительства говорит о том, что все планы будут выполнены», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства.

Сейчас в УрФО выдано 1700 разрешений на строительство на 14 млн квадратных метров жилья. Из них с 1 января по начато строительство почти трехсот домов площадью 2,7 млн квадратных метров. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Количество новых жилищных проектов в регионах Уральского федерального округа в 2023 году выросло 1,7 раза. За восемь месяцев года построено 5,7 млн квадратных метров жилья. «По паспорту напроекта „Жилье и городская среда“ на 2023 год план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн квадратных метров. Динамика строительства говорит о том, что все планы будут выполнены», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Сейчас в УрФО выдано 1700 разрешений на строительство на 14 млн квадратных метров жилья. Из них с 1 января по начато строительство почти трехсот домов площадью 2,7 млн квадратных метров. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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