В регионах УрФО почти вдвое выросло число новых строек

18 сентября 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В регионах УрФО в 1,7 раза увеличили число новых жилых проектов Фото: Илья Московец © URA.RU Количество новых жилищных проектов в регионах Уральского федерального округа в 2023 году выросло 1,7 раза. За восемь месяцев года построено 5,7 млн квадратных метров жилья. «По паспорту напроекта „Жилье и городская среда“ на 2023 год план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн квадратных метров. Динамика строительства говорит о том, что все планы будут выполнены», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Сейчас в УрФО выдано 1700 разрешений на строительство на 14 млн квадратных метров жилья. Из них с 1 января по начато строительство почти трехсот домов площадью 2,7 млн квадратных метров. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество новых жилищных проектов в регионах Уральского федерального округа в 2023 году выросло 1,7 раза. За восемь месяцев года построено 5,7 млн квадратных метров жилья. «По паспорту напроекта „Жилье и городская среда“ на 2023 год план ввода жилья в регионах УрФО составляет 7,5 млн квадратных метров. Динамика строительства говорит о том, что все планы будут выполнены», — цитирует Владимира Якушева пресс-служба полпредства. Сейчас в УрФО выдано 1700 разрешений на строительство на 14 млн квадратных метров жилья. Из них с 1 января по начато строительство почти трехсот домов площадью 2,7 млн квадратных метров. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.