Без вести пропавший челябинский пенсионер найден мертвым

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, компас, ориентирование
Поиск мужчины продолжался почти две недели Фото:

Числившийся без вести пропавшим пенсионер найден мертвым в лесном массиве у поселка Увельский (Челябинская область). Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

«Мужчину обнаружили в лесном массиве. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Предварительно, на теле пенсионера не зафиксировано признаков насильственной смерти», — рассказал источник.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина был объявлен в поиск еще 7 сентября. Тогда он уехал в лес на машине Renault Logan серого цвета и не вернулся. Ему был 71 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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Числившийся без вести пропавшим пенсионер найден мертвым в лесном массиве у поселка Увельский (Челябинская область). Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер. «Мужчину обнаружили в лесном массиве. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Предварительно, на теле пенсионера не зафиксировано признаков насильственной смерти», — рассказал источник. Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина был объявлен в поиск еще 7 сентября. Тогда он уехал в лес на машине Renault Logan серого цвета и не вернулся. Ему был 71 год. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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