Без вести пропавший челябинский пенсионер найден мертвым

Поиск мужчины продолжался почти две недели Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Числившийся без вести пропавшим пенсионер найден мертвым в лесном массиве у поселка Увельский (Челябинская область). Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, смерть не носит криминальный характер.

«Мужчину обнаружили в лесном массиве. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. Предварительно, на теле пенсионера не зафиксировано признаков насильственной смерти», — рассказал источник.

Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина был объявлен в поиск еще 7 сентября. Тогда он уехал в лес на машине Renault Logan серого цвета и не вернулся. Ему был 71 год.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка. Уточняются обстоятельства произошедшего.