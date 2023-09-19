Челябинке, пытавшейся пронести в анусе наркотики на зону, отложили наказание

20 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Женщину отправят в колонию после того, как ее ребенку исполнится 14 лет Фото: Алексей Гущин © URA.RU Женщину, задержанную при попытке пронести в анусе наркотики знакомому в колонию Магнитогорска (Челябинская область), признали виновной и назначили ей шесть с половиной лет наказания. Как сообщил источник URA.RU в судебной системе, наказание было отсрочено до 2029 года. Как только ее ребенку исполнится 14 лет — женщину отправят в колонию. «Суд рассмотрел материалы дела. Путем частичного сложения наказаний женщине назначено окончательное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. Однако, из-за наличия у нее 8-летнего ребенка, наказание отсрочили до 2029 года, то есть до момента, когда ребенку исполнится 14 лет», — рассказал источник. Женщину освободили из-под стражи в зале суда. По данным URA.RU, во время следствия женщина признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении и раскаялась в содеянном. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска. Там на звонок не ответили. Женщину задержали в марте 2023 года. Ей предъявили обвинения по ч3. ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и отправили в СИЗО. По версии следствия, женщина по просьбе знакомого приобрела наркотики, завернула их в презерватив и спрятала все в прямой кишке. На КПП колонии ее досмотрели и нашли запрещенное вещество.

Женщину, задержанную при попытке пронести в анусе наркотики знакомому в колонию Магнитогорска (Челябинская область), признали виновной и назначили ей шесть с половиной лет наказания. Как сообщил источник URA.RU в судебной системе, наказание было отсрочено до 2029 года. Как только ее ребенку исполнится 14 лет — женщину отправят в колонию. «Суд рассмотрел материалы дела. Путем частичного сложения наказаний женщине назначено окончательное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы. Однако, из-за наличия у нее 8-летнего ребенка, наказание отсрочили до 2029 года, то есть до момента, когда ребенку исполнится 14 лет», — рассказал источник. Женщину освободили из-под стражи в зале суда. По данным URA.RU, во время следствия женщина признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении и раскаялась в содеянном. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска. Там на звонок не ответили. Женщину задержали в марте 2023 года. Ей предъявили обвинения по ч3. ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ и отправили в СИЗО. По версии следствия, женщина по просьбе знакомого приобрела наркотики, завернула их в презерватив и спрятала все в прямой кишке. На КПП колонии ее досмотрели и нашли запрещенное вещество.