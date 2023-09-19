19 сентября 2023

Мошенники собирают деньги под видом помощи пермской девочке с тяжелой формой СМА

© Служба новостей «URA.RU»
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Ева. Пермь, ева
Отец Евы Вихаревой предупредил своих подписчиков о мошенниках, делающих деньги на недуге его дочери Фото:

Мошенники начали собирать деньги под видом помощи тяжелобольной пермской девочке Еве Вихаревой. Об этом рассказал отец ребенка Александр Вихарев. Мужчина обратился к своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» пояснив, что на сервисе YouTube создан канал, где неизвестные от его имени собирают пожертвования якобы на лечение больного ребенка.

«Друзья очень вас просим, если не трудно, напишите жалобы в YouTube на аккаунты мошенников. Они в течении нескольких месяцев попрошайничают — собирают деньги у неравнодушных людей [на лечение Евы]», — написал Александр. Несколько подписчиков уже откликнулось на просьбу мужчины. В комментариях они написали, что отправили жалобу не действия мошенников.

Ева Вихарева, о которой рассказывало URA.RU, родилась с тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА). Мать ребенка отказалась от нее практически сразу после рождения, узнав о тяжелом недуге. За Евой ухаживает ее отец. Семье также помогает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» и неравнодушные жители из разных уголков России.

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Мошенники начали собирать деньги под видом помощи тяжелобольной пермской девочке Еве Вихаревой. Об этом рассказал отец ребенка Александр Вихарев. Мужчина обратился к своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» пояснив, что на сервисе YouTube создан канал, где неизвестные от его имени собирают пожертвования якобы на лечение больного ребенка. «Друзья очень вас просим, если не трудно, напишите жалобы в YouTube на аккаунты мошенников. Они в течении нескольких месяцев попрошайничают — собирают деньги у неравнодушных людей [на лечение Евы]», — написал Александр. Несколько подписчиков уже откликнулось на просьбу мужчины. В комментариях они написали, что отправили жалобу не действия мошенников. Ева Вихарева, о которой рассказывало URA.RU, родилась с тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА). Мать ребенка отказалась от нее практически сразу после рождения, узнав о тяжелом недуге. За Евой ухаживает ее отец. Семье также помогает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» и неравнодушные жители из разных уголков России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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