Мошенники собирают деньги под видом помощи пермской девочке с тяжелой формой СМА

20 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Отец Евы Вихаревой предупредил своих подписчиков о мошенниках, делающих деньги на недуге его дочери Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мошенники начали собирать деньги под видом помощи тяжелобольной пермской девочке Еве Вихаревой. Об этом рассказал отец ребенка Александр Вихарев. Мужчина обратился к своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» пояснив, что на сервисе YouTube создан канал, где неизвестные от его имени собирают пожертвования якобы на лечение больного ребенка. «Друзья очень вас просим, если не трудно, напишите жалобы в YouTube на аккаунты мошенников. Они в течении нескольких месяцев попрошайничают — собирают деньги у неравнодушных людей [на лечение Евы]», — написал Александр. Несколько подписчиков уже откликнулось на просьбу мужчины. В комментариях они написали, что отправили жалобу не действия мошенников. Ева Вихарева, о которой рассказывало URA.RU, родилась с тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА). Мать ребенка отказалась от нее практически сразу после рождения, узнав о тяжелом недуге. За Евой ухаживает ее отец. Семье также помогает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» и неравнодушные жители из разных уголков России.

Мошенники начали собирать деньги под видом помощи тяжелобольной пермской девочке Еве Вихаревой. Об этом рассказал отец ребенка Александр Вихарев. Мужчина обратился к своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» пояснив, что на сервисе YouTube создан канал, где неизвестные от его имени собирают пожертвования якобы на лечение больного ребенка. «Друзья очень вас просим, если не трудно, напишите жалобы в YouTube на аккаунты мошенников. Они в течении нескольких месяцев попрошайничают — собирают деньги у неравнодушных людей [на лечение Евы]», — написал Александр. Несколько подписчиков уже откликнулось на просьбу мужчины. В комментариях они написали, что отправили жалобу не действия мошенников. Ева Вихарева, о которой рассказывало URA.RU, родилась с тяжелой формой спинальной мышечной атрофии (СМА). Мать ребенка отказалась от нее практически сразу после рождения, узнав о тяжелом недуге. За Евой ухаживает ее отец. Семье также помогает пермский благотворительный фонд «Дедморозим» и неравнодушные жители из разных уголков России.