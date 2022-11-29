Пермяков просят помочь четырехлетней девочке с тяжелой формой СМА

30 ноября 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Ребенку необходимо подобрать корсет, с помощью которого она сможет сидеть и стоять Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский фонд «Дедморозим» вновь объявил о сборе средств для четырехлетней жительницы Перми Евы Вихаревой. Девочка страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА). Ей необходим специальный корсет, с помощью которого она сможет сидеть и стоять. Но для того, чтобы его подобрать, оплатить перевозку девочки в Челябинск на реанимобиле. Стоимость такой услуги составляет 65 тысяч рублей. «Чтобы подобрать корсет с учетом индивидуальных особенностей Евы, требуется консультация ортопеда в Челябинске. Добраться туда — задача, которую невозможно решить без вас. Ева круглосуточно дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, поэтому для поездки нужен реанимобиль и сопровождение реаниматолога. Благодаря консультации ортопеда в Челябинске у Евы появится корсет, который позволит девочке встать с кровати и предотвратит осложнения», — поясняют в фонде. Сделать пожертвование для ребенка можно на сайте «Дедморозим». Ранее URA.RU рассказывало о семье Вихаревых. Воспитанием Евы занимается папа, мама ребенка отказалась от девочки вскоре после ее рождения. Ранее пермяки собрали деньги для семьи Вихаревых на оплату расходных материалов, необходимых для медицинских аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность Евы.

Пермский фонд «Дедморозим» вновь объявил о сборе средств для четырехлетней жительницы Перми Евы Вихаревой. Девочка страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА). Ей необходим специальный корсет, с помощью которого она сможет сидеть и стоять. Но для того, чтобы его подобрать, оплатить перевозку девочки в Челябинск на реанимобиле. Стоимость такой услуги составляет 65 тысяч рублей. «Чтобы подобрать корсет с учетом индивидуальных особенностей Евы, требуется консультация ортопеда в Челябинске. Добраться туда — задача, которую невозможно решить без вас. Ева круглосуточно дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, поэтому для поездки нужен реанимобиль и сопровождение реаниматолога. Благодаря консультации ортопеда в Челябинске у Евы появится корсет, который позволит девочке встать с кровати и предотвратит осложнения», — поясняют в фонде. Сделать пожертвование для ребенка можно на сайте «Дедморозим». Ранее URA.RU рассказывало о семье Вихаревых. Воспитанием Евы занимается папа, мама ребенка отказалась от девочки вскоре после ее рождения. Ранее пермяки собрали деньги для семьи Вихаревых на оплату расходных материалов, необходимых для медицинских аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность Евы.