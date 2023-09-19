Пермячка пять месяцев добивается прививку от кори для годовалого ребенка

20 сентября 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Розалия Баландина с мая не может вакцинировать своего ребенка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Пермского края Розалина Баландина с мая не может поставить прививку своему годовалому ребенку от кори, краснухи и паротита из-за отсутствия вакцины. Об этом женщина рассказала в соцсети «ВКонтакте», оставив комментарий на странице министерства здравоохранения края. Баландина пояснила, что проживает в поселке Ферма. «С мая месяца, как ребенку исполнилось год, не могу поставить прививку комплексную от кори, краснухи и паротита, которая входит в календарь прививок. Сначала обещали в июне, потом в сентябре и вот до сих пор никто не может ничего ответить. Когда будет прививка, подскажите, пожалуйста?», — задала вопрос Розалия. В минздраве на вопрос пермячки ответили, что вакцина от кори, после ее поступления в регион, была распределена по поликлиникам. «Вакцина поставляется и распределяется по поликлиникам. О ее наличии, пожалуйста, уточняйте в вашей поликлинике по месту жительства. Количество и наименование вакцины, поступающей в Пермский край, определяет федеральный центр», — указали в ведомстве. Иммунизация населения против кори началась в Пермском крае в апреле. Сообщалось, что для этого региональное министерство здравоохранения закупило 10 тысяч доз вакцины. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке, отмечали в Роспотребнадзоре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Пермского края Розалина Баландина с мая не может поставить прививку своему годовалому ребенку от кори, краснухи и паротита из-за отсутствия вакцины. Об этом женщина рассказала в соцсети «ВКонтакте», оставив комментарий на странице министерства здравоохранения края. Баландина пояснила, что проживает в поселке Ферма. «С мая месяца, как ребенку исполнилось год, не могу поставить прививку комплексную от кори, краснухи и паротита, которая входит в календарь прививок. Сначала обещали в июне, потом в сентябре и вот до сих пор никто не может ничего ответить. Когда будет прививка, подскажите, пожалуйста?», — задала вопрос Розалия. В минздраве на вопрос пермячки ответили, что вакцина от кори, после ее поступления в регион, была распределена по поликлиникам. «Вакцина поставляется и распределяется по поликлиникам. О ее наличии, пожалуйста, уточняйте в вашей поликлинике по месту жительства. Количество и наименование вакцины, поступающей в Пермский край, определяет федеральный центр», — указали в ведомстве. Иммунизация населения против кори началась в Пермском крае в апреле. Сообщалось, что для этого региональное министерство здравоохранения закупило 10 тысяч доз вакцины. Плановые прививки против кори проводят детям, не болевшим корью, в год и шесть лет. Вакцинации также подлежат люди 35 лет, если они не болели ранее корью, не прививались или не знают о своей прививке, отмечали в Роспотребнадзоре.