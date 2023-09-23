23 сентября 2023
22 сентября 2023

В Челябинске понедельник станет самым жарким днем сентября. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабье лето. Екатеринбург, девушка, очки, велосипед
В городе будет солнечно и тепло Фото:

Предстоящий понедельник, 25 сентября, для Челябинска станет самым жарким днем уходящего месяца. Об этом сообщают синоптики сервиса погоды Gismeteo.

«В Челябинске 25 октября весь день будет светить солнце. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет достигать до 23 градусов», — следует из информации Gismeteo.

Однако уже со вторника синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Они обещают на всю неделю небольшие дожди и пасмурное небо.

Ранее синоптики заявляли, что бабье лето задержится в Челябинске до 5 октября. После чего в регион придут затяжные дожди.

Дневная температура воздуха будет достигать до 23 градусов
Дневная температура воздуха будет достигать до 23 градусов
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Предстоящий понедельник, 25 сентября, для Челябинска станет самым жарким днем уходящего месяца. Об этом сообщают синоптики сервиса погоды Gismeteo. «В Челябинске 25 октября весь день будет светить солнце. Осадков не ожидается. Дневная температура воздуха будет достигать до 23 градусов», — следует из информации Gismeteo. Однако уже со вторника синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Они обещают на всю неделю небольшие дожди и пасмурное небо. Ранее синоптики заявляли, что бабье лето задержится в Челябинске до 5 октября. После чего в регион придут затяжные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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