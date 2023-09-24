24 сентября 2023

Свердловский коллектор заставил школьницу голой извиняться за долг по наркотикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Школьница из Каменска-Уральского задолжала наркоторговцам 100 тысяч рублей Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) коллектор заставил школьницу голышом на камеру извиняться за то, что она накопила долги за приобретенные наркотики. Размер долга составил 100 тысяч рублей.

«24-летний парень из Каменска заметил объявление о подработке. Нужно было прийти домой к 16-летней школьнице и „наказать“ ее за долг наркошопу в 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ваzа.

Коллектор пришел домой к школьнице, дверь открыла ее мать. Парень зашел к девочке в комнату, закрыл за собой дверь, схватил за шею и приказал раздеться. Затем школьница написала извинения и зачитала их на камеру.

На следующий день парня задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) коллектор заставил школьницу голышом на камеру извиняться за то, что она накопила долги за приобретенные наркотики. Размер долга составил 100 тысяч рублей. «24-летний парень из Каменска заметил объявление о подработке. Нужно было прийти домой к 16-летней школьнице и „наказать“ ее за долг наркошопу в 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ваzа. Коллектор пришел домой к школьнице, дверь открыла ее мать. Парень зашел к девочке в комнату, закрыл за собой дверь, схватил за шею и приказал раздеться. Затем школьница написала извинения и зачитала их на камеру. На следующий день парня задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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