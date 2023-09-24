Свердловский коллектор заставил школьницу голой извиняться за долг по наркотикам

Школьница из Каменска-Уральского задолжала наркоторговцам 100 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) коллектор заставил школьницу голышом на камеру извиняться за то, что она накопила долги за приобретенные наркотики. Размер долга составил 100 тысяч рублей.

«24-летний парень из Каменска заметил объявление о подработке. Нужно было прийти домой к 16-летней школьнице и „наказать“ ее за долг наркошопу в 100 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Ваzа.

Коллектор пришел домой к школьнице, дверь открыла ее мать. Парень зашел к девочке в комнату, закрыл за собой дверь, схватил за шею и приказал раздеться. Затем школьница написала извинения и зачитала их на камеру.



На следующий день парня задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации заметки ответ получен не был.