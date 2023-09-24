По словам Ирины Текслер, впервые участники фестиваля выступили в Нязепетровске, Коркино и селе Долгодеревенское Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина посетила VII международный фестиваль духовной музыки. О значимости мероприятия первая леди региона рассказала в социальных сетях.

«Духовная музыка затрагивает самые тонкие струны души, дает нам веру и силы следовать идеалам добра в повседневной жизни. 14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Южного Урала, впервые, и, замечу, с большим успехом — участники фестиваля выступили в Нязепетровске, Коркино и селе Долгодеревенское», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В 2023 году на Южный Урал приехали лучшие хоровые коллективы, в числе которых государственный камерный хор Республики Беларусь, хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, симфонический хор Свердловской филармонии, уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, хоровая капелла Тюменской филармонии, а также государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина.

Фестиваль завершился гала-концертом в Кыштыме в Храме Рождества Христова. Всего в 2023 году в регионе концерты фестиваля посетили более семи тысяч человек.

Ирина Текслер подчеркнула высокую значимость фестиваля для жителей региона Фото: telegram-канал Ирины Текслер

14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Челябинской области Фото: telegram-канал Ирины Текслер