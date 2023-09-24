24 сентября 2023

Жена губернатора Текслер побывала на фестивале духовной музыки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
По словам Ирины Текслер, впервые участники фестиваля выступили в Нязепетровске, Коркино и селе Долгодеревенское Фото:

Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина посетила VII международный фестиваль духовной музыки. О значимости мероприятия первая леди региона рассказала в социальных сетях.

«Духовная музыка затрагивает самые тонкие струны души, дает нам веру и силы следовать идеалам добра в повседневной жизни. 14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Южного Урала, впервые, и, замечу, с большим успехом — участники фестиваля выступили в Нязепетровске, Коркино и селе Долгодеревенское», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Мероприятие проходит ежегодно при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В 2023 году на Южный Урал приехали лучшие хоровые коллективы, в числе которых государственный камерный хор Республики Беларусь, хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, симфонический хор Свердловской филармонии, уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, хоровая капелла Тюменской филармонии, а также государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина.

Фестиваль завершился гала-концертом в Кыштыме в Храме Рождества Христова. Всего в 2023 году в регионе концерты фестиваля посетили более семи тысяч человек.

Ирина Текслер подчеркнула высокую значимость фестиваля для жителей региона
Ирина Текслер подчеркнула высокую значимость фестиваля для жителей региона
Фото:
14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Челябинской области
14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Челябинской области
Фото:
На Южный Урал приехали лучшие хоровые коллективы
На Южный Урал приехали лучшие хоровые коллективы
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина посетила VII международный фестиваль духовной музыки. О значимости мероприятия первая леди региона рассказала в социальных сетях. «Духовная музыка затрагивает самые тонкие струны души, дает нам веру и силы следовать идеалам добра в повседневной жизни. 14 концертов в рамках фестиваля прошли в 11 городах Южного Урала, впервые, и, замечу, с большим успехом — участники фестиваля выступили в Нязепетровске, Коркино и селе Долгодеревенское», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Мероприятие проходит ежегодно при поддержке Губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В 2023 году на Южный Урал приехали лучшие хоровые коллективы, в числе которых государственный камерный хор Республики Беларусь, хоровая капелла «Светилен» Сургутской филармонии, симфонический хор Свердловской филармонии, уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии, хоровая капелла Тюменской филармонии, а также государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан имени Тагира Сайфуллина. Фестиваль завершился гала-концертом в Кыштыме в Храме Рождества Христова. Всего в 2023 году в регионе концерты фестиваля посетили более семи тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...