УФАС уличило магазин в ХМАО в торговле подделками сигнализации StarLine

26 сентября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Антимонопольная служба ХМАО установила нарушение закона со стороны магазина «Авто-Универсал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО уличило местный магазин в торговле автомобильными сигнализациями под брендом StarLine, которые компания не производила. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ФАС. «Научно-производственное объединение «СтарЛайн» подало обращение на то, что на сайте объявлений Avito магазином «Авто-универсал» размещено объявление о продукции системы автосигнализации, которая не производилось компанией ООО «НПО «СтарЛайн». В объявлении незаконно размещен товарный знак StarLinе», — говорится на сайте ведомства. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства. При этом служба решила не выдавать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. К моменту вынесения решения объявление с сайта сняли. Ранее URA.RU рассказывало о том, что создатели анимационного сериала «Смешарики» атаковали предпринимателей ХМАО. Тогда от правообладателей поступило девять заявлений в суд на нарушение авторских прав.

Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО уличило местный магазин в торговле автомобильными сигнализациями под брендом StarLine, которые компания не производила. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ФАС. «Научно-производственное объединение «СтарЛайн» подало обращение на то, что на сайте объявлений Avito магазином «Авто-универсал» размещено объявление о продукции системы автосигнализации, которая не производилось компанией ООО «НПО «СтарЛайн». В объявлении незаконно размещен товарный знак StarLinе», — говорится на сайте ведомства. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства. При этом служба решила не выдавать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. К моменту вынесения решения объявление с сайта сняли. Ранее URA.RU рассказывало о том, что создатели анимационного сериала «Смешарики» атаковали предпринимателей ХМАО. Тогда от правообладателей поступило девять заявлений в суд на нарушение авторских прав.