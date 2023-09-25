25 сентября 2023

УФАС уличило магазин в ХМАО в торговле подделками сигнализации StarLine

© Служба новостей «URA.RU»
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Антимонопольная служба ХМАО установила нарушение закона со стороны магазина «Авто-Универсал» Фото:

Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО уличило местный магазин в торговле автомобильными сигнализациями под брендом StarLine, которые компания не производила. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ФАС.

«Научно-производственное объединение «СтарЛайн» подало обращение на то, что на сайте объявлений Avito магазином «Авто-универсал» размещено объявление о продукции системы автосигнализации, которая не производилось компанией ООО «НПО «СтарЛайн». В объявлении незаконно размещен товарный знак StarLinе», — говорится на сайте ведомства. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства.

При этом служба решила не выдавать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. К моменту вынесения решения объявление с сайта сняли.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что создатели анимационного сериала «Смешарики» атаковали предпринимателей ХМАО. Тогда от правообладателей поступило девять заявлений в суд на нарушение авторских прав.

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Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО уличило местный магазин в торговле автомобильными сигнализациями под брендом StarLine, которые компания не производила. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ФАС. «Научно-производственное объединение «СтарЛайн» подало обращение на то, что на сайте объявлений Avito магазином «Авто-универсал» размещено объявление о продукции системы автосигнализации, которая не производилось компанией ООО «НПО «СтарЛайн». В объявлении незаконно размещен товарный знак StarLinе», — говорится на сайте ведомства. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства. При этом служба решила не выдавать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. К моменту вынесения решения объявление с сайта сняли. Ранее URA.RU рассказывало о том, что создатели анимационного сериала «Смешарики» атаковали предпринимателей ХМАО. Тогда от правообладателей поступило девять заявлений в суд на нарушение авторских прав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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