УФАС уличило магазин в ХМАО в торговле подделками сигнализации StarLine

Управление Федеральной антимонопольной службы в ХМАО уличило местный магазин в торговле автомобильными сигнализациями под брендом StarLine, которые компания не производила. Ведомство передало материалы для возбуждения административного дела. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба югорского ФАС.
«Научно-производственное объединение «СтарЛайн» подало обращение на то, что на сайте объявлений Avito магазином «Авто-универсал» размещено объявление о продукции системы автосигнализации, которая не производилось компанией ООО «НПО «СтарЛайн». В объявлении незаконно размещен товарный знак StarLinе», — говорится на сайте ведомства. Материалы дела переданы для возбуждения административного производства.
При этом служба решила не выдавать предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. К моменту вынесения решения объявление с сайта сняли.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что создатели анимационного сериала «Смешарики» атаковали предпринимателей ХМАО. Тогда от правообладателей поступило девять заявлений в суд на нарушение авторских прав.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.