В Польше опровергли причастность Andromeda ко подрывам «Северных потоков»

27 сентября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

Польша считает, что туристы на Andromeda не могли совершить теракт Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Экипаж яхты Andromeda не причастен к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин. «В поездке принимали участие украинцы, но это были туристы. В тот момент на яхте не было никого, кто имел бы отношение к военной или диверсионной подготовке», — цитируют Жарина телеканал ARD , который вместе с изданиями Süddeutsche Zeitung и DIE ZEIT отправился на поиски предполагаемых преступников. Жарин также опроверг версию, что на яхте доставили взрывчатку к местам диверсии. При этом отмечается, что его выводы расходятся с заключениями следователей ФРГ, которые заявляли, что это Andromeda доставила взрывчатые вещества. Ранее в США раскрыли, как Украина подорвала «Северные потоки». Для этого украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ. Также источник, цитируемый изданием Süddeutsche Zeitung, сообщал, что одним из возможных исполнителей подрыва на трубопроводах системы «Северный поток» является украинский военнослужащий. Указывалось, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda. Следствием Германии также было установлено, что найденные следы взрывчатки на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, которую использовали на трубопроводе. При этом пецслужбы не исключают, что Andromeda была не единственным судном, которое использовали для атаки. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября 2022 года. После их совершения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к диверсиям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экипаж яхты Andromeda не причастен к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин. «В поездке принимали участие украинцы, но это были туристы. В тот момент на яхте не было никого, кто имел бы отношение к военной или диверсионной подготовке», — цитируют Жарина телеканал ARD, который вместе с изданиями Süddeutsche Zeitung и DIE ZEIT отправился на поиски предполагаемых преступников. Жарин также опроверг версию, что на яхте доставили взрывчатку к местам диверсии. При этом отмечается, что его выводы расходятся с заключениями следователей ФРГ, которые заявляли, что это Andromeda доставила взрывчатые вещества. Ранее в США раскрыли, как Украина подорвала «Северные потоки». Для этого украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ. Также источник, цитируемый изданием Süddeutsche Zeitung, сообщал, что одним из возможных исполнителей подрыва на трубопроводах системы «Северный поток» является украинский военнослужащий. Указывалось, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda. Следствием Германии также было установлено, что найденные следы взрывчатки на столе в каюте яхты, соответствуют взрывчатке, которую использовали на трубопроводе. При этом пецслужбы не исключают, что Andromeda была не единственным судном, которое использовали для атаки. Взрывы на «Северных потоках» были совершены в ночь на 26 сентября 2022 года. После их совершения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к диверсиям.