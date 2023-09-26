Главбух пермской компании уехала на скачки под видом служебной командировки

27 сентября 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Бухгалтер приняла участие в конных соревнованиях (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми главный бухгалтер одной из крупных компаний тратила служебные деньги на свой отдых. Пермячка путешествовала по России, а своему руководству объясняла, что отправляется в командировки по служебной необходимости. В свою очередь, компания, в которой она работала, перечисляла женщине командировочные и платила за время ее отсутствия зарплату. Во время одной из таких поездок главбух приняла участие в конных соревнованиях, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Места для поездок главный бухгалтер выбирала, исходя из личных целей. Так, женщина съездила в Таганрог, где приняла участие в конных соревнованиях, а также посетила Санкт-Петербург и Гатчину. Правонарушения были выявлены службой безопасности предприятия в ходе регулярного мониторинга информации о командировках служащих.Во время следствия было установлено, что должность нарушительницы не предполагала регулярные посещения других городов с рабочими целями», — информирует пресс-служба судебных приставов. Суд признал горожанку виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и приговорил к наказанию в виде уголовного штрафа на сумму 200 тысяч рублей. Осужденная была уведомлена о том, что в отношении нее возбудили исполнительное производство. Приставы предупредили, что в случае неуплаты штрафа ей грозит более строгое наказание. Помимо того, на имущество пермячки ограничили выезд за пределы РФ и наложили запрет на регистрацию нескольких принадлежащих ей иномарок. Женщине пришлось выплатить штраф в полном объеме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми главный бухгалтер одной из крупных компаний тратила служебные деньги на свой отдых. Пермячка путешествовала по России, а своему руководству объясняла, что отправляется в командировки по служебной необходимости. В свою очередь, компания, в которой она работала, перечисляла женщине командировочные и платила за время ее отсутствия зарплату. Во время одной из таких поездок главбух приняла участие в конных соревнованиях, сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. «Места для поездок главный бухгалтер выбирала, исходя из личных целей. Так, женщина съездила в Таганрог, где приняла участие в конных соревнованиях, а также посетила Санкт-Петербург и Гатчину. Правонарушения были выявлены службой безопасности предприятия в ходе регулярного мониторинга информации о командировках служащих.Во время следствия было установлено, что должность нарушительницы не предполагала регулярные посещения других городов с рабочими целями», — информирует пресс-служба судебных приставов. Суд признал горожанку виновной в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и приговорил к наказанию в виде уголовного штрафа на сумму 200 тысяч рублей. Осужденная была уведомлена о том, что в отношении нее возбудили исполнительное производство. Приставы предупредили, что в случае неуплаты штрафа ей грозит более строгое наказание. Помимо того, на имущество пермячки ограничили выезд за пределы РФ и наложили запрет на регистрацию нескольких принадлежащих ей иномарок. Женщине пришлось выплатить штраф в полном объеме.