С начала года на больничный сходил 292471 житель Челябинской области

27 сентября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Максимальная выплата за день больничного составляет 2736 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С начала 2023 года на больничный сходил 292 471 житель Челябинской области. Региональное отделение Социального фонда РФ выплатило почти 600 тысяч пособий по больничным листам, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда 27 сентября. «Получателями выплат по больничным листам с начала года стал 292 471 житель области. <…> Размер пособия на период болезни зависит от продолжительности страхового стажа, среднего заработка за предыдущие два года и количества дней по листку временной нетрудоспособности. При наличии стажа восемь лет и более размер пособия будет составлять 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальный размер больничного за один день в этом году составляет 2736,99 рублей. Отделение СФР по Челябинской области с начала года перечислило пособия по временной нетрудоспособности работающим гражданам на сумму свыше 5,3 млрд рублей.

С начала 2023 года на больничный сходил 292 471 житель Челябинской области. Региональное отделение Социального фонда РФ выплатило почти 600 тысяч пособий по больничным листам, сообщили URA.RU в пресс-службе фонда 27 сентября. «Получателями выплат по больничным листам с начала года стал 292 471 житель области. <…> Размер пособия на период болезни зависит от продолжительности страхового стажа, среднего заработка за предыдущие два года и количества дней по листку временной нетрудоспособности. При наличии стажа восемь лет и более размер пособия будет составлять 100% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%. В случае ухода за больным ребенком в возрасте до восьми лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальный размер больничного за один день в этом году составляет 2736,99 рублей. Отделение СФР по Челябинской области с начала года перечислило пособия по временной нетрудоспособности работающим гражданам на сумму свыше 5,3 млрд рублей.