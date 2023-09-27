В Перми назвали топ-5 самых продаваемых автомобилей с пробегом

Пермский «Альфа-Гарант» составил рейтинг популярных автомобилей с пробегом

У пермяков пользуются популярностью машины зарубежных и российских производителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2023 году спрос на автомобили с пробегом продолжает расти. На вторичном рынке представлены не только модели отечественных производителей, но и зарубежных. Аналитики пермского автоцентра «Альфа Гарант» на основании мнений экспертов и отзывов владельцев составили рейтинг подержанных автомобилей, которые чаще всего пермяки покупали в 2023 году.

«В мире автомобилей с пробегом есть свои фавориты. Чаще всего пермяки покупают иномарки американских, японских и других зарубежных производителей. Также среди лидеров есть и российские бренды. Это связано в первую очередь с погодными условиями нашего края и состоянием дорог. Владельцы стремятся к тому, чтобы автомобиль был надежным, вместительным и прослужил долгие годы», — рассказал руководитель отдела продаж автоцентра «Альфа Гарант» Алексей Иванча корреспонденту агентства.

Ford Focus

Первую строчку рейтинга возглавляет американский автомобиль Ford Focus. Его выбирают за надежность, хорошую управляемость и привлекательный дизайн. У модели есть комплектации с разной мощностью двигателя. Пермяков привлекает то, что можно подобрать вариант под свои нужды.

Toyota Corolla

Второе место рейтинга занимает японский автомобиль Toyota Corolla. Автовладельцы любят его за вместительный салон, большой багажник, экономичный двигатель и практичность.

Chevrolet Lacetti

Тройку лидеров замыкает еще один американский автомобиль Chevrolet Lacetti. Покупатели отмечают его компактность, привлекательный дизайн, хорошую управляемость. На рынке можно найти экземпляры, которые не участвовали в ДТП. Также отмечают доступную цену автомобиля.

KIA RIO

Еще один популярный автомобиль с пробегом — KIA RIO. Из плюсов здесь есть экономичный двигатель и хорошая динамика разгона. Этот автомобиль чаще всего пермяки выбирают для ежедневных поездок.

Lada XRAY Cross

Замыкает рейтинг автомобиль отечественного производителя — Lada XRAY Cross. Особенных минусов автовладельцы не отмечают. Наоборот, по отзывам покупателей, модель хорошо себя показала на пермских дорогах. В автомобиле установлен двигатель Renault H4M мощностью в 113 л. с. и объемом 1.6 литра, автоматическая трансмиссия CVT японской фирмы Jatco. Также автомобиль имеет увеличенный дорожный просвет до 215 мм.