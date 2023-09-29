Обвиняемый в коррупции экс-спикер думы свердловского города избежал колонии

Суд отказался отправлять в колонию Владимира Чистякова Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области осудили за коррупцию бывшего спикера думы Пышминского округа Владимира Чистякова. Суд отказался отправлять его в колонию, сообщает корреспондент агентства URA.RU. Его оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В период с 2016 по 2022 годы председатель Пышминской городской думы Владимир Чистяков возглавлял расположенный в поселке Пышма МУП ЖКХ «Трифоновское». По версии гособвинения, в 2019 и 2020 годах директор просил знакомого владельца магазина автозапчастей выписывать чеки за якобы купленные детали для принадлежащей предприятию коммунальной техники. В платежных документах указывались наименования деталей и их стоимость, деньги за них брали из кассы бюджетного учреждения. Однако фактически запчасти в МУП не поступали, выделенные на них деньги Чистяков забирал себе. На суде он объяснил свой поступок желанием «вернуть свое».

«У нас на предприятии постоянно ломались тракторы, а денег на запчасти не было. И чтобы не сорвать отопительный сезон, я позволил механикам снять запчасти с моего личного трактора и поставить на тот, который находится на балансе МУПа <…> Уже потом мне потребовалось восстановить свой трактор, для этого пришлось взять деньги из кассы предприятия, чтобы, грубо говоря, вернуть свое», — передает слова экс-депутата корреспондент URA.RU из зала суда.

В пятницу, 29 сентября, Чистякова осудили за «растрату, совершенную с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 160 УК РФ). Прокурор просил для обвиняемого год лишения свободы и штраф в десять тысяч рублей, но судья постановил оштрафовать его на 300 тысяч рублей. Приговор можно обжаловать в Свердловском облсуде.

Это не единственный коррупционный скандал в округе: Камышловский райсуд рассматривает уголовное дело экс-главы Пышминского округа Виктора Соколова, которого источники URA.RU связывают с Чистяковым. Бывшего мэра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Одновременно с этим в Свердловской области расследуется еще ряд коррупционных уголовных дел. В частности, под следствием находятся глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников, а также бывший глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.