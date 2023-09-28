Прокурор просит отправить в колонию обвиняемого в коррупции экс-спикера думы свердловского города

Обвиняемого в коррупции экс-спикера думы Пышмы просят отправить в колонию

28 сентября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Владимир Чистяков возглавлял пышминский МУП ЖКХ «Трифоновское» Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области заканчивается суд по коррупционному уголовному делу над бывшим спикером думы Пышминского городского округа Владимиром Чистяковым («Единая Россия»). Во время прений 28 сентября прокурор потребовал отправить его в колонию, сообщает корреспондент агентства URA.RU. В период с 2016 по 2022 годы спикер Пышминской думы Владимир Чистяков возглавлял расположенный в поселке Пышма МУП ЖКХ «Трифоновское». По версии гособвинения, в 2019 и 2020 годах он просил знакомого владельца магазина автозапчастей выписывать чеки за якобы купленные детали для принадлежащих предприятию тракторов. В платежных документах указывались наименования деталей и их стоимость, деньги за них брали из кассы бюджетного учреждения. Однако фактически запчасти в МУП не поступали, выделенные на них деньги, считает прокуратура, Чистяков забирал себе. На суде он объяснил свой поступок желанием «вернуть свое». «У нас на предприятии постоянно ломались тракторы, требовались запчасти, а денег не было. И чтобы сократить время, не срывать отопительный сезон, я разрешил механикам снять сиденье и колеса с трактора, который находился в моей личной собственности <…> Уже потом мне потребовалось восстановить свой трактор, для этого пришлось взять деньги из кассы предприятия, чтобы, грубо говоря, вернуть свое. При этом я взял намного меньше, чем стоили снятые запчасти», — передает последнее слово Чистякова корреспондент URA.RU из зала суда. Чистякова обвиняют в «растрате, совершенной с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 160 УК РФ). Прокурор просит для него год лишения свободы и штраф в десять тысяч рублей. Экс-депутат вину частично признал и вернул деньги на счет МУПа. Приговор судья вынесет 29 сентября. Одновременно с этим Камышловский суд рассматривает уголовное дело экс-главы Пышминского округа Виктора Соколова, который считается руководителем Чистякова. Бывшего мэра тоже обвиняют в совершении коррупционного преступления — получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области заканчивается суд по коррупционному уголовному делу над бывшим спикером думы Пышминского городского округа Владимиром Чистяковым («Единая Россия»). Во время прений 28 сентября прокурор потребовал отправить его в колонию, сообщает корреспондент агентства URA.RU. В период с 2016 по 2022 годы спикер Пышминской думы Владимир Чистяков возглавлял расположенный в поселке Пышма МУП ЖКХ «Трифоновское». По версии гособвинения, в 2019 и 2020 годах он просил знакомого владельца магазина автозапчастей выписывать чеки за якобы купленные детали для принадлежащих предприятию тракторов. В платежных документах указывались наименования деталей и их стоимость, деньги за них брали из кассы бюджетного учреждения. Однако фактически запчасти в МУП не поступали, выделенные на них деньги, считает прокуратура, Чистяков забирал себе. На суде он объяснил свой поступок желанием «вернуть свое». «У нас на предприятии постоянно ломались тракторы, требовались запчасти, а денег не было. И чтобы сократить время, не срывать отопительный сезон, я разрешил механикам снять сиденье и колеса с трактора, который находился в моей личной собственности <…> Уже потом мне потребовалось восстановить свой трактор, для этого пришлось взять деньги из кассы предприятия, чтобы, грубо говоря, вернуть свое. При этом я взял намного меньше, чем стоили снятые запчасти», — передает последнее слово Чистякова корреспондент URA.RU из зала суда. Чистякова обвиняют в «растрате, совершенной с использованием служебного положения» (часть 3 статьи 160 УК РФ). Прокурор просит для него год лишения свободы и штраф в десять тысяч рублей. Экс-депутат вину частично признал и вернул деньги на счет МУПа. Приговор судья вынесет 29 сентября. Одновременно с этим Камышловский суд рассматривает уголовное дело экс-главы Пышминского округа Виктора Соколова, который считается руководителем Чистякова. Бывшего мэра тоже обвиняют в совершении коррупционного преступления — получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.