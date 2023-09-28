28 сентября 2023

В Пермской опере сменили главного за эндаумент-фонд

Наталия Атаманова возглавила Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета
© Служба новостей «URA.RU»
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Старые здания Перми., пермский, оперный театр
В Пермском оперном театре кадровые перестановки Фото:

В Пермском театре оперы и балета произошли кадровые перестановки. Наталия Атаманова, которая ранее работала в департаменте по работе с партнерами, назначена руководителем Фонда поддержки театра. Ее главная задача — развитие эндаумент-фонда учреждения, рассказали URA.RU в Пермской опере.

«На новом посту она будет уделять больше внимания развитию Фонда целевого капитала, или эндаумент-фонда — как инструменту, позволяющему выстраивать долгосрочную поддержку театра», — говорится в сообщении, поступившем в URA.RU. Директор по развитию театра оперы и балета Юлия Козлова, которая ранее возглавляла Фонд поддержки, осталась в управляющем совете фонда.

Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета создан в 2021 году. Тогда же был сформирован целевой капитал, который пополняется благодаря пожертвованиям. Основные средства эндаумент-фонда не расходуются, а передаются в управление для получения постоянного дохода. Уже эти доходы театр тратит на свои нужды.

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В Пермском театре оперы и балета произошли кадровые перестановки. Наталия Атаманова, которая ранее работала в департаменте по работе с партнерами, назначена руководителем Фонда поддержки театра. Ее главная задача — развитие эндаумент-фонда учреждения, рассказали URA.RU в Пермской опере. «На новом посту она будет уделять больше внимания развитию Фонда целевого капитала, или эндаумент-фонда — как инструменту, позволяющему выстраивать долгосрочную поддержку театра», — говорится в сообщении, поступившем в URA.RU. Директор по развитию театра оперы и балета Юлия Козлова, которая ранее возглавляла Фонд поддержки, осталась в управляющем совете фонда. Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета создан в 2021 году. Тогда же был сформирован целевой капитал, который пополняется благодаря пожертвованиям. Основные средства эндаумент-фонда не расходуются, а передаются в управление для получения постоянного дохода. Уже эти доходы театр тратит на свои нужды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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