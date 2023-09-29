Челябинские аграрии планируют собрать два миллиона тонн зерна

Региональные сельхозтоваропроизводители рассчитывают на господдержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские аграрии в этом году планируют собрать два миллиона тонн зерна. Об этом в ходе совещания при полпреде в УрФО в Челябинске заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Несмотря на отставание в темпах уборки движемся к выполнению плановых показателей. Серьезной проблемой стало прорастание зерна в колосе на еще не убранных полях. Часть такого зерна отправим на фураж для животноводства».

Снижение качества зерна нового урожая сказалось на объемах заготовки семян для следующей посевной кампании. Возможный дефицит семян будет компенсирован из урожая прошлого года и за счет увеличения господдержки.

Алексей Текслер поблагодарил Минсельхоз и правительство России за решение вопросов по льготному кредитованию. Объем льготного кредитования в регионе по краткосрочным кредитам достиг 11,5 млрд рублей. На приобретение техники и строительство новых производств из регионального бюджета в этом году выделили 490 млн рублей. В целом в дополнение к мерам федеральной поддержки регионального АПК уже перечислено 1,34 млрд рублей.