Путин: РФ ждет масштабная работа по возрождению исторических регионов

30 сентября 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин анонсировал масштабное возрождение новых регионов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России будет организована масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов. Об этом заявил в телеэфире президент РФ Владимир Путин. «Воссоединение новых регионов с РФ — это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Президент России отметил в своем видеообращении, что страна благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. Он обратил внимание на выборы в новых регионах. Они стали важным шагом в укреплении общего правового пространства в России. Ранее международные наблюдатели отметили, что референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях были организованы на высоком уровне. Также они обратили внимание на хорошую защиту персональных данных избирателей.

В России будет организована масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов. Об этом заявил в телеэфире президент РФ Владимир Путин. «Воссоединение новых регионов с РФ — это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Президент России отметил в своем видеообращении, что страна благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. Он обратил внимание на выборы в новых регионах. Они стали важным шагом в укреплении общего правового пространства в России. Ранее международные наблюдатели отметили, что референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях были организованы на высоком уровне. Также они обратили внимание на хорошую защиту персональных данных избирателей.