29 сентября 2023

Путин: РФ ждет масштабная работа по возрождению исторических регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Президент России Владимир Путин анонсировал масштабное возрождение новых регионов страны Фото:

В России будет организована масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов. Об этом заявил в телеэфире президент РФ Владимир Путин.

«Воссоединение новых регионов с РФ — это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

Президент России отметил в своем видеообращении, что страна благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. Он обратил внимание на выборы в новых регионах. Они стали важным шагом в укреплении общего правового пространства в России.

Ранее международные наблюдатели отметили, что референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях были организованы на высоком уровне. Также они обратили внимание на хорошую защиту персональных данных избирателей.

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В России будет организована масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов. Об этом заявил в телеэфире президент РФ Владимир Путин. «Воссоединение новых регионов с РФ — это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. Президент России отметил в своем видеообращении, что страна благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. Он обратил внимание на выборы в новых регионах. Они стали важным шагом в укреплении общего правового пространства в России. Ранее международные наблюдатели отметили, что референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях были организованы на высоком уровне. Также они обратили внимание на хорошую защиту персональных данных избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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