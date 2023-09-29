Путин: РФ ждет масштабная работа по возрождению исторических регионов

В России будет организована масштабная работа по возрождению и социально-экономическому развитию ее исторических регионов. Об этом заявил в телеэфире президент РФ Владимир Путин.
«Воссоединение новых регионов с РФ — это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер», — заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала Россия 24, поздравляя россиян с Днем воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.
Президент России отметил в своем видеообращении, что страна благодаря жителям новых регионов стала еще сильнее. Он обратил внимание на выборы в новых регионах. Они стали важным шагом в укреплении общего правового пространства в России.
Ранее международные наблюдатели отметили, что референдумы в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях были организованы на высоком уровне. Также они обратили внимание на хорошую защиту персональных данных избирателей.
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