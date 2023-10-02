Турпоток в Свердловскую область удивил Минэкономразвития РФ

Турпоток в Свердловскую область вырос на треть

02 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Поток туристов в Свердловскую область вырос на 37% Фото: Александр Мамаев © URA.RU За лето 2023 года поток туристов в Свердловскую область увеличился на 37% относительно аналогичного периода прошлого года (в среднем же по РФ рост составил 16%). Такие данные привел курирующий отрасль замгубернатора региона Дмитрий Ионин на профильном Всероссийском селекторном совещании, которое прошло под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Ионин заявил, что рост будет продолжаться: в ближайшее время возведут еще более ста мест размещения. Всего же за этот год номерной фонд гостиниц вырастет более чем на 350 мест. В федеральном Правительстве такие результаты считают положительными. На 2024 год по заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловской области уже предоставили субсидий на 373 миллиона рублей, что позволит создать еще 250 мест размещения. А к концу года регион сможет претендовать на дополнительные средства. Данную инициативу активно продвигает профильный заместитель Решетникова уроженец Свердловской области Дмитрий Вахруков. Представители туротрасли также отмечают, что руководству региона на федеральном уровне удается успешно нивелировать все последние скандалы вокруг Департамента туризма Свердловской области — они не отражаются на объеме выделяемых региону денег.

За лето 2023 года поток туристов в Свердловскую область увеличился на 37% относительно аналогичного периода прошлого года (в среднем же по РФ рост составил 16%). Такие данные привел курирующий отрасль замгубернатора региона Дмитрий Ионин на профильном Всероссийском селекторном совещании, которое прошло под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Ионин заявил, что рост будет продолжаться: в ближайшее время возведут еще более ста мест размещения. Всего же за этот год номерной фонд гостиниц вырастет более чем на 350 мест. В федеральном Правительстве такие результаты считают положительными. На 2024 год по заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловской области уже предоставили субсидий на 373 миллиона рублей, что позволит создать еще 250 мест размещения. А к концу года регион сможет претендовать на дополнительные средства. Данную инициативу активно продвигает профильный заместитель Решетникова уроженец Свердловской области Дмитрий Вахруков. Представители туротрасли также отмечают, что руководству региона на федеральном уровне удается успешно нивелировать все последние скандалы вокруг Департамента туризма Свердловской области — они не отражаются на объеме выделяемых региону денег.